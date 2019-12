Ventura propone un consejo municipal para enfrentar la inseguridad

El día de esta entrevista Juan de Dios Ventura Soriano (Johnny Ventura) se acostó a las 3:30 de la mañana porque la noche previa tenía una presentación artística como parte de los compromisos que había asumido antes de decidir postularse a la alcaldía de la capital.



La cita para la conversación estaba pautada para las 9:00 am y media hora antes, el político ya estaba en el parqueo de este diario.

El candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido la Fuerza del Pueblo y otras cinco organizaciones políticas, tiene 79 años, pero su espíritu es comparable al de un joven de 25. La energía del merenguero y político se comprueba en el terreno de los hechos, pues ahora lleva de manera paralela los compromisos que asumió para animar varias fiestas en diciembre y principio de enero y la intensa actividad proselitista que significa una campaña electoral a menos de dos meses para las votaciones.

Antes de entrar en detalle sobre su propuesta de gobierno municipal, Ventura dice que quiere aclarar algunos puntos sobre su gestión como alcalde en el período 1998-2002. En un acto poco común en los políticos, reconoció que su gobierno no fue como esperaba y que no llenó las expectativas de los munícipes, lo que atribuye a la gran extensión del territorio que le tocó gobernar, las contradicciones a lo interno de su partido que se reflejaron en el gobierno del cabildo y a que no tuvo la oportunidad de conformar su propio equipo de gestión por las circunstancias en que llegó al cargo.

“El Distrito ahora tiene la oportunidad de conocer toda mi propuesta de gobierno municipal que antes no pude, porque fue frustrado por celos de compañeros. El día que bajé del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que llegaba Roberto Salcedo por el elevador, yo bajaba por las escaleras y cada peldaño que bajaba, dejaba al Partido Revolucionario Dominicano allá, justamente allá, por eso salí; quería ser un alcalde modelo y compartí con quien gobernaba el país y el partido en ese momento ese sueño, pero ese señor se empeñó en que yo no tuviera éxito, y eso me sacó del PRD”, refirió.

Con esa especie de desahogo, Ventura deja atrás el pasado y entra en materia sobre su propuesta para el futuro de la Capital y dice que la razón de su participación es aportar para mejorar el país.

Para implementar su proyecto, Ventura señaló con su índice el equipo que lo acompaña. “Son cerebros jóvenes con los que estoy trabajando mi propuesta para transformar la ciudad”, comentó. Ciertamente, el equipo de técnicos que lo acompaña tiene rostro joven y lo encabeza, César Fernández, especialista en tránsito, transporte y desarrollo de infraestructura y ha dirigido el proyecto RD2044 de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Combatir inseguridad es eje central



Los cinco temas que centrarán la gestión de Ventura son medioambiente, seguridad ciudadana, economía y cultura, movilidad, tránsito y seguridad vial y planificación y desarrollo urbano.

Para combatir la inseguridad, Ventura propone la creación del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, renovar la policía municipal, creación de comités de seguridad comunal y el programa de rehabilitación para la convivencia y recuperación de los sitios críticos.

El aspirante tiene en agenda implementar una aplicación móvil (APP) para que los habitantes reporten los diversos problemas de forma ágil y rápida. Otra propuesta consiste en reducir el costo de operación de la recogida de basura con el establecimiento de estaciones de transferencia de residuos y plantas de tratamiento intermedio.

Para mejorar el tránsito y la movilidad el proyecto plantea viabilizar la entrada al Distrito Nacional desde el este usando los muros “Jersey” en los elevados de las avenidas 27 de Febrero y John f. Kennedy para convertirlos en tres carriles a la entrada de la ciudad en la mañana y luego cambiarlos a tres carriles para la salida en horas de la tarde. Ventura señaló que esa propuesta responde a la demanda actual que provoca gran congestionamiento en las horas pico. También instalarán semáforos que permitan monitoreo desde el centro de control que podrá teledirigir el tránsito.