(Décima cibaeña)

Santicló vive en Alaka

Donde fabrican ei frío

Congelao to loj rio

Y gauidá toda laj vaca

E cuando juguete empaca

Para así salí volando

Lo reno llevan ei mando

Se paran en ca chimenea

Llena medias y batea

Cuando to se oyen roncando.

Norman Rockwell retrató

A Santicló muy sonriente

No se le ve ningún diente

Quei boso se lo tapó

En su sala lo enmaicó

Lleva traje colorao

Con su gorrito de lao

Minucha a éi le leyó

La lita que no llegó

A loj barrioj enlodao.