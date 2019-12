Mejores prospectos de la década: Liga Nacional

A continuación, identificamos el mejor jugador que desarrolló cada equipo de la Liga Nacional en la última década. Dicha lista incluye varios jugadores de lujo tomados en las primeras rondas del draft amateur, y otros que hicieron menos “bulla” antes de llegar a Grandes Ligas.

ESTE DE LA LIGA NACIONAL

Bravos: Ronald Acuña Jr., OF -- Pese a que tiene sólo dos temporadas de experiencia en Grandes Ligas, Acuña supera a Freddie Freeman luego de llevarse el premio al Novato del Año en el 2018, un Bate de Plata y ser convocado a un Juego de Estrellas. El venezolano quedó a tres estafadas de una temporada 40-40 en el 2019.

Marlins: Christian Yelich, OF -- Miami produjo no uno, sino dos jugadores que fueron reconocido como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en la década, pero Yelich supera en esta categoría a Giancarlo Stanton. Tuvo una buena transición a los jardines desde el momento que llegó a las Mayores, pero su poder al bate no se manifestó hasta que fue cambiado en el 2018 a los Cerveceros. Ha sido el mejor jugador del Viejo Circuito desde entonces.

Mets: Jacob deGrom, LD – Tras perderse una temporada por una cirugía _Tommy John_, deGrom se convirtió en un verdadero as. El diestro de 31 años ganó su segundo Premio Cy Young consecutivo en el 2019 y ha acumulado un WAR de 32.7 en sus primeras seis temporadas.

Nacionales: Bryce Harper, OF – La selección en el draft amateur más importante de la década (número uno en el 2010) se convirtió en una sensación. Ha sido convocado a seis Juegos de Estrellas, fue reconocido como el JMV de la Liga Nacional en el 2018 y acordó un contrato por 13 años y US$330 millones (con los Filis) en sus primeras ocho campañas en las Mayores. Tiene WAR de 31.5.

Filis: Aaron Nola, LD – No decepcionó tras hacer su debut en las Mayores apenas un año después de ser seleccionado en el draft amateur del 2014. El derecho terminó tercero en la votación para el Premio Cy Young de la Liga Nacional y fue seleccionado para el Juego de Estrellas en el 2018. Tiene dos temporadas seguidas con al menos 200.0 innings trabajados y acumula 20.3 de WAR en menos de cinco campañas completas.

CENTRAL DE LA NACIONAL

Cerveceros: Lorenzo Cain, OF – Seleccionado en la 17ma ronda del draft amateur del 2004, no llegó a las Mayores hasta el 2010. En el 2015 terminó tercero en la votación al JMV de la Americana y lideró a los Reales al título de la Serie Mundial. En el 2018, en su primer año en Milwaukee, terminó octavo en la carrera por el JMV de la Nacional. En 10 temporadas tiene un WAR de 36.9.

Cardenales: Matt Carpenter, 3B – Seleccionado en la 13ra ronda del draft amateur del 2009 sin la etiqueta de prospecto tope, Carpenter llegó a las Mayores en junio del 2011 y en el 2012 se afianzó como titular con los Cardenales. Desde entonces ha asistido a tres Juegos de Estrellas y ha estado en un par de ocasiones entre los primeros 10 en las votaciones para el JMV. Lidera a los prospectos de la década de San Luis con 26.7 de WAR.

Cachorros: Kris Bryant, 3B – A diferencia de varios en esta lista, Bryant no superó con creces unas ya altas expectativas de Chicago, luego ser tomado en la segunda selección del draft amateur del 2013. Sin embargo, ganó el Novato del Año en el 2015, fue el JMV al año siguiente y fue fundamental en la Serie Mundial conseguida por los Cachorros.

Piratas: Gerrit Cole, LD – Fue la primera selección en el draft amateur del 2011, y en el 2012 ya era el segundo prospecto de los Piratas. En el 2013 llegó al equipo grande y ayudó a los Piratas a alcanzar la postemporada en 2013-2015. Ha terminado tres veces entre los cinco con más votos para ganar el premio Cy Young.

Rojos: Aroldis Chapman, LZ – El cubano se estableció rápidamente como uno de los mejores cerradores en el béisbol. Cincinnati lo firmó en enero del 2010 y el lanzallamas hizo su debut ese mismo año. Desde entonces, ha sido convocado a seis Juegos de Estrellas y ha tenido siete campañas con 30 o más salvamentos. Ganó el Premio Mariano Rivera al mejor relevista de la Liga Americana en el 2019.

OESTE DE LA NACIONAL

D-backs: Paul Goldschmidt, 1B – Seleccionado en la 8va ronda del draft amateur del 2008, Goldschmidt nunca fue catalogado como un prospecto de lujo. Llegó a la Gran Carpa en agosto del 2011 y desde entonces acumula 243 jonrones y un WAR de 43.1. Fue convocado a seis Juegos de Estrellas seguidos, ganó tres Guantes de Oro y estuvo entre los tres primeros en la votación para el JMV de la Liga Nacional.

Dodgers: Cody Bellinger, OF/1B – Tuvo un arranque lento en el béisbol profesional, conectando sólo tres jonrones en su segunda temporada en las menores, pero cambio su estilo de batear y dio 30 bambinazos en su tercer año. Cuando llegó a las Mayores impuso un récord de cuadrangulares de un novato con 39 en el 2017. Dio 47 más en el 2019 y ganó el JMV y el Guante de Oro.

Gigantes: Buster Posey, C – Fue la quinta selección en el draft amateur del 2008. Tuvo una breve estancia con los Gigantes en el 2009 pero subió al equipo grande para quedarse en mayo del 2010. En esa temporada ganó el Novato del Año y la Serie Mundial. Desde entonces ha ganado otros dos anillos de Serie Mundial más, ha sido el JMV de la Nacional, ha conseguido un título de bateo y ha sido seleccionado para seis Juegos de Estrellas.

Padres: Fernando Tatis Jr., SS – Comenzó el 2019 como el segundo mejor prospecto en Grandes Ligas, según MLB Pipeline, y se hizo sentir de inmediato en las Mayores. El dominicano acumuló WAR de 4.2 en sólo 84 juegos, con promedios de .317/.379/.590 con 22 jonrones y 16 bases robadas. Quedó tercero en la votación al Novato del Año.

Rockies: Nolan Arenado, 3B – Fue seleccionado en la segunda ronda del draft amateur del 2009. Llegó al equipo grande en el 2013 y desde entonces ha ganado siete Guantes de Oro consecutivos, ha sido convocado a cinco Juegos de Estrellas y tiene cuatro Bates de Plata. En siete temporadas de Grandes Ligas, acumula WAR de 38.7 y por cinco años consecutivos ha conectado al menos 37 jonrones e impulsado un mínimo de 110 carreras.