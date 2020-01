Incendio reduce a cenizas local de venta de tinacos

Un incendio redujo anoche a cenizas un local de venta de tinacos ubicado en el kilómetro diez y medio de la autopista Duarte.



El siniestro se produjo pasadas las siete de la noche debido a la caída de un cable alta tensión que luego hizo contacto con un tanque conteniendo residuos químicos, afectando también un colmado, una vivienda y una iglesia. El local afectado está ubicado en la calle A del sector Don Honorio.

“Aún no puedo dar un estimado de las pérdidas producto del fuego. A mí se me fue todo en este inicio de año. Gracias a Dios que no hubo pérdida humana ni personas heridas”, dijo Milcíades Ciprián Matos, propietario del local que tiene 40 años ofertando tinacos y tanques en el sector.

Para sofocar el fuego, se utilizó varias unidades del Cuerpo de Bomberos de la provincia Santo Domingo Oeste. Asimismo, al lugar del hecho se presentó el 9-1-1, así como miembros de la Defensa Civil, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y de la Comisión Militar de Obras Públicas.