Lidom multa a Yunesky Maya y Rangel Ravelo por comentarios sobre los árbitros

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom) conoció al mediodía de hoy acciones disciplinarias contra los jugadores de Águilas Cibaeñas, Yunesky Maya, Rangel Ravelo y Jonathan Villar, por violación al artículo 54 del Reglamento para el Torneo 2019-2020, que regula el uso de las redes sociales por parte de los integrantes de la Liga, asociados, jugadores, técnicos, personal de apoyo y cualquier persona vinculada o relacionada a la Liga o a sus asociados, y que, entre otras cosas, prohíbe:



“d) Publicar o transmitir contenidos que pongan en tela de juicio la imparcialidad de un árbitro, su capacidad profesional o denigren su persona…

…f) Publicar o transmitir comentarios críticos a decisiones de la Liga y sus órganos internos.

g) Formular o difundir comentarios injuriosos, difamatorios o que de algún modo dañen la moral y la reputación de funcionarios de la Liga o de sus asociados, directivos, personal técnico, dependientes o relacionados”.



Los jugadores antes citados incurrieron en comentarios en sus redes sociales con relación a los árbitros que accionan en nuestro torneo, y que, a juicio de la presidencia de Lidom, fueron irrespetuosos y ponían en tela de juicio la integridad, imparcialidad y capacidad de dichos árbitros, extendiéndose en el caso del jugador Rangel Ravelo a los árbitros que accionan en el Centro de Revisiones.



En relación con los jugadores Yusneky Maya y Rangel Ravelo la presidencia de la Liga les impuso una sanción consistente en una multa económica de RD$50,000.00 a cada uno, advirtiéndoles, además, que la reincidencia en este tipo de conducta implicaría la suspensión por uno o más partidos de la fase del torneo donde se verifiquen dichas violaciones.



En relación con el jugador Jonathan Villar, quien se encuentra en Europa y no pudo enterarse de la citación a comparecer por ante la Liga, la presidencia de la Liga decidió sobreseer el conocimiento de la acción disciplinaria en su contra hasta tanto dicho jugador esté disponible para comparecer a tales fines. Decidiéndose, además, advertir al equipo Águilas Cibaeñas que no podrá activar a dicho jugador de las reservas de su equipo hasta tanto se produzca dicha comparecencia.