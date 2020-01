Los Toros pierden a Navarro por lesión en hombro

El toletero Yamaico Navarro estará fuera del terreno de juego entre dos y tres semanas, luego de lastimarse el hombro al deslizarse en el plato en el partido del pasado lunes.



Yamaico sufrió una luxación en el hombro izquierdo y tras un examen de resonancia magnética se determinó que perderá de 14 a 21 días, por lo que se prevé que estará fuera por el resto del Todos contra Todos.

“Es una gran pérdida, afortunadamente no hubo daños estructurales y se podrá recuperar pero no a tiempo de ver acción en el Round Robin,” dijo Raymond Abreu, gerente general de los Toros. “A los fanáticos que sepan que no escatimaremos esfuerzos en sustituir ese importante bate en el lineup de los Toros,” agregó el ejecutivo taurino.

Navarro dio de hit en cinco de los seis partidos con los Toros, dos de ellos de hits múltiples, incluyendo un cuadrangular en el Round Robin. Tuvo promedio de .348 con tres vueltas llevadas al plato.

En la serie regular Yamaico se embasó en 32 de sus 33 partidos, promedió .273 con 5 cuadrangulares y 18 remolcadas. Su OPS fue de .375

Los Toros volverán hoy al Estadio Francisco Micheli cuando reciban la visita de las Águilas Cibaeñas a partir de las 7:30 p.m.