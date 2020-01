“El artista se mueve por los sentimientos”

Anilcia de Luna se sintió atraída por el dibujo desde niña, y una vez entró a la universidad, no dudó en matricularse en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Santiago para continuar su formación en las artes. Además es egresada de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, y estudió Ilustración Gráfica en el Instituto Tecnológico de las Américas. Las calles de Santiago se han convertido en la gran sala, donde miles de residentes y visitantes pueden apreciar su arte, a través de los gigantescos murales que realiza junto a otros artistas que forman parte del programa de Muralización de la Ciudad, que desarrolla la Alcaldía, pues considera que “los murales son una herramienta de transformación social”.

¿Cómo inicias en las artes visuales?

Inicio desde los 12 años en la galería de arte Pinceladas con el profesor de artes visuales y arquitecto Víctor Jiménez.

¿Cómo te involucras en el arte del muralismo?

A través del Ayuntamiento de Santiago, con la gestión de Abel Martínez. Cuando a nuestro alcalde le hablan de esta propuesta de muralizar las paredes, accedió y pidió a un grupo de artistas para prueba. Al ver el impacto que produjo esto, somos nombrados y puestos al servicio como muralistas en el departamento de Cultura. Al principio se implementa esta idea para eliminar los vertederos de basuras improvisados en todas las zonas públicas de la Ciudad de Santiago, luego pasa a otro nivel con la llegada de nuestra gestora cultural, Yanilsa Cruz. Este se comienza a organizar más y se le da un carácter más artístico y profesional, no tan solo eliminar vertederos de basura, sino usar esta herramienta como un arma de transformación social y atracción para el turismo y comercio.

¿Cómo ha colaborado esta propuesta al desarrollo de la ciudad?

Ha colaborado de manera positiva y enorme en todos los aspectos, en la limpieza, el turismo, el comercio, y a nivel cultural, fomentando nuestras raíces y dando un aire moderno y artístico.

¿Qué tanto te involucras en el proceso de diseño y elaboración de los murales?

Me involucro al 100%, porque creo que esta es una plataforma que se nos ha confiado y por ende, me veo bajo un enorme compromiso, no tan solo con la Alcaldía de Santiago, sino con mi ciudad, ya que los ojos de muchos a nivel nacional e internacional están puestos sobre nosotros. Me siento muy feliz de ser parte de este cambio, porque es un gran paso que se ha dado y se han visto los frutos. Ver cadenas noticiosas como Telemundo 47, El Gordo y La Flaca, TeleSur Venezuela, entre otros medios internacionales haciendo sus reportajes sobre los Murales de Santiago es algo que nos satisface y mueve a dar lo mejor cada día, porque con esto entendemos que hemos traspasado y logrado más de lo que se esperaba.

¿Qué sientes al ver plasmado tu arte por toda la ciudad?

Siento un placer enorme, mucha felicidad, no tan solo de ver, sino lo que más disfruto es observar cómo el pueblo lo disfruta. Cuando veo personas detener su auto y desmontarse con esa emoción para tomarse una foto delante de un mural que he plasmado, es el mejor premio y satisfacción que he logrado, porque entiendo que se ha hecho lo que muchos de nosotros, los artistas queremos, que la gente se sienta impactado con la obra y la hagan suya.

¿Cuantos murales has realizado?

Alrededor de 30, solo de personajes hay 20, en un período de 3 años.

De los murales que has realizado, ¿con cuál te sientes más identificada, y por qué?

Hay varios, pero el mural con el que me siento identificada es el de los humoristas, donde están Raymond, Miguel, Lachapel, entre otros, que está ubicado en la Calle Restauración, porque me veo identificada con la gente que viene de abajo y es luchadora, aquel que lucha por alcanzar lo que quiere, y muchos de estos personajes han subido muy de abajo, aparte de que me encanta hacer reír a los demás. En este mural, hago un personaje inspirada en la Lachapel llamada “Jonias”. Lo hice para llamar un poco la atención y cherchar un rato.

Divas in The World es otro de tus frutos, ¿en qué consiste?

Divas in The World es mi primera muestra individual. El motivo es rendir tributo a la mujer trabajadora y emprendedora para exaltar la figura femenina. Es una selección de varias mujeres nuestras y alrededor del mundo, entre ellas reinas de belleza, primeras damas, presentadoras de televisión entre otras. Esta muestra se exhibe en Francifol, y pronto se estará mostrando en otro espacio que anunciaré más adelante.

¿Qué tan fácil o difícil se te hace interpretar las expresiones de cada personaje?

El poder lograr la expresión es más bien lograr conectar con el alma, la mirada, la sonrisa, los gestos, son partes esenciales del individuo, es su ser y manifestación visual de su carácter y lo que encierra. Para el artista no le resulta difícil, porque se mueve por los sentimientos y es un ser que desarrolla el sentido de la observación con el paso del tiempo. Es decir somos muy detallistas y románticos.

