Basura arropa sectores de Santo Domingo Norte y Este

Por Aneudy Martich

Sectores de los municipios Santo Domingo Norte y Este continúan abarrotados de basura tras festividades de Navidad y Año Nuevo ante una baja en la frecuencia de desechos sólidos.

De acuerdo con los residentes de esos municipios, los camiones recolectores de basura tardan hasta dos semanas en pasar por los barrios y han calificado la situación como un “desastre”.

“Esa de ahí duró como 15 días y no la recogían y antes de ayer fue que pasó un camioncito y la botó. Aquí hacemos reuniones pata que no os tiren basura y como quieran tiran, es que los síndicos no están trabajando con eso”, sostuvo uno de los moradores de la zona.

Los habitantes de estas dos demarcaciones aseguraron que la situación se agravó tras las primarias del pasado 6 de octubre cuanto tanto Alfredo Martínez Alcalde del Municipio Santo Domingo Este, como René Polanco Vidal, de Santo Domingo Norte, fueron derrotados en el certamen electoral.

De su lado, el aspirante a la alcaldía de SDN, por el Partido Revolucionario Moderno, Francisco Fernández, alertó sobre los problemas de insalubridad que pudiera generar el cúmulo de basura en los munícipes.

“La primera causa y responsabilidad es de la compañía de basura, que muchas veces cuando pasan procesos electorales, que el alcalde no sale ganancioso, muchas veces, la compañía, pensando que el alcalde ya no le va a pagar, descuida el municipio y el afectado es la alcaldía, en ese sentido, queremos decirle al municipio que yo sé que esa situación es muy preocupante porque después se desarrollan muchas enfermedades”, sostuvo.

Hace unos días el alcalde de SDN, Polanco, atribuyó la situación a incumplimiento de contrato por parte de la compañía Consorcio de Higiene Integral, a la cual notificó y dio un plazo de tres días francos para solucionar el problema y apeló a la colaboración del Ministerio de Obras Públicas.