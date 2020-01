“A tu edad” se disculpa por video ofensivo hacia “las gorditas”

Redes.- El instagramer Anthony Medina, mejor conocido como “A tu edad”, se disculpó con todas las mujeres que lo siguen por palabras ofensivas que emitió en un video contra de “las gorditas”.

En ese sentido, confesó que se sintió "un poco triste" por lo que sus seguidores puedan estar pensando sobre su persona y reveló que ha tenido varias parejas “gorditas”.

“Quiero decirles que a mí me encantan las gorditas, he tenido varias gorditas en mi vida y las he amado con todo mi corazón, no quiero que se me ofendan por ese video, ustedes saben que yo me dedico a hacer comedia en Instagram y en verdad eso es lo que da el sustento para yo mantener a mi mamá, para darle algo a mis hijos y para yo sobrevivir”, explicó en un video que congó en su red el dueño de la frase “pa que te casate”.

Reiteró que no hizo el video con la intención de ofender a nadie y exhortó a todas las damas que aceptan o no sus disculpas a expresarse debajo del video.

“No se olviden que todo lo que hago es para hacerlos sonreír, todo lo que hago, lo hago para entretenerlos, también tomen en cuenta eso, no me acaben de esa manera que yo no soy una persona mala, ni corazón no tengo cosas malas, yo soy un caballero”, aseguró el instagramer de origen dominicano, radicado en Estados Unidos.

Informó que previo a hacer el video, le envió unos mensajes de voz pidiéndole disculpas a la también instagramer, Killadamente, con quien, hasta hace poco, mantuvo una relación sentimental de unos meses, pero que ésta no le respondió.