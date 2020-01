Francisco Luciano dice organizará desorden mercado de Las Pulgas

El candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste (SDO) por la Fuerza del Pueblo (FP), Francisco Luciano, afirmó que tan pronto asuma ese Ayuntamiento organizará el mercado de Las Pulgas que funciona en la Avenida Luperón, el cual representa un desorden, y las actuales autoridades municipales no han hecho nada.

“En el caso de Las Pulgas es un solo día de la semana. Nosotros tenemos un plan para organizar a esos comerciantes. Vamos hablar con ellos se lo explicaremos. No pueden tomar la vía, ellos pueden ir un día. Pero tienen que dejar las avenidas George Washington y la Independencia en capacidad de que en la parte de la Luperón se pueda transitar”, indicó.

El también candidato de la FP y una coalición de otros cinco partidos políticos dijo que no es posible que continúe el caos que impera en la zona, todos los domingos, originando serios problemas a los diferentes sectores del área y conductores que transitan por allí.

Francisco Luciano se refirió al tema, ante preguntas de moradores de la Comunidad de Bienvenido en Manoguayabo, quienes visitan con frecuencia el mercado y presentan diversos inconvenientes.

“Le daremos solución. Se podrán quedar con dos compromisos; no obstaculizar la vía Y dejar eso limpio. De lo contrario se van. Eso es un desorden, porque a todo esto debo aclarar, que entre 30 y 35 mil vendedores vienen desde La Romana, Elías Piña y Valverde Mao, o sea que no todos son del municipio, expresó.

Luciano señaló que en los próximos días realizará una visita al mercado de Las Pulgas para reunirse con sus dirigentes a fin de explicarle la importancia de reorganizar el lugar por el bien de todos los munícipes.

El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por la FP citó el caso de un amigo médico, quien recibió una llamada de emergencias del hospital Robert Read Cabral para operar un niño, pero al perder una hora en el camino por el caos en el tránsito en la zona, cuando llegó el niño había muerto.

“Eso no puede ocurrir y nosotros como autoridad no se lo vamos aceptar a nadie. No es demagogia, tienen derecho a ganarse la vida, pero están en la obligación de permitir que la gente pueda transitar sin ningún obstáculo”, puntualizó Luciano.