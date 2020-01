Israel a Irán :"Quien intente atacarnos recibirá el golpe más fuerte" 

En una rueda de prensa celebrada en Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este miércoles a Teherán que sufrirá un "golpe rotundo" si ataca a Israel, informa AFP.

"Quien intente atacarnos recibirá el golpe más fuerte", dijo Netanyahu a los periodistas. Asimismo, aseguró que Israel está "completamente" a favor de la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de acabar con la vida de Suleimani. En este sentido, dijo que hay que felicitar al inquilino de la Casa Blanca por actuar de forma "rápida, audaz y firme".

Netanyahu aconsejó este martes a su Gabinete de Seguridad que no se involucre demasiado en la crisis derivada del asesinato del general iraní Qassem Soleimani, que tuvo lugar el pasado jueves en Irak a causa de un ataque con drones lanzado por EE.UU. "No debemos ser arrastrados a este asunto", explicó el político, asegurando que se trata de una cuestión que atañe a Washington y no a Tel Aviv.

Tras el asesinato de Soleimani, Netanyahu ordenó a los ministros del Gabinete que no hablaran con la prensa sobre el tema para evitar que ciertas declaraciones públicas pudieran crear la impresión de que Israel estuvo involucrado en la operación.

El polvorín de Oriente Medio

Sin embargo, un día después de la muerte del general iraní, el propio Netanyahu declaró que "así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, EE.UU. tiene exactamente el mismo derecho", argumentando que Soleimani "es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes". Asimismo, recalcó que el general "estaba planeando más ataques de este tipo".

La situación en la región se ha vuelto explosiva desde que el pasado jueves un ataque aéreo lanzado por el Pentágono en Bagdad acabara con la vida de 12 personas, entre ellas Soleimani y el líder de Kataib Hezbolá y de las Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mahdi al Muhandis.

La madrugada de este miércoles Irán atacó con 22 misiles balísticos dos bases aéreas iraquíes que albergan tropas estadounidenses, en respuesta al asesinato de Soleimani. La Guardia Revolucionaria iraní indicó que la Operación Mártir Soleimani tuvo como objetivo "la base de las fuerzas terroristas e invasoras de EE.UU.".

La respuesta de Irán

Asimismo, amenazó con atacar a los aliados de Washington en la región, particularmente Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Jordania e Israel, si EE.UU. emprende alguna acción agresiva.

Varios medios iraníes indicaron que unas 80 personas habrían muerto tras estos ataques, mientras los equipos militares de EE.UU. resultaron "severamente dañados". También indicaron que Teherán tiene listos otros 100 objetivos si Washington decide tomar alguna medida de represalia.

Tras los ataques, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó: "¡Todo está bien!", al tiempo que anunció que se evalúan los daños ocasionados por los ataques. "¡Tenemos el Ejército más poderoso y mejor equipado del mundo!", alardeó el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. Por su parte, Alemania, Dinamarca y Noruega afirmaron que ninguno de sus soldados en Irak ha muerto o resultado herido.