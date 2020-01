Puello: “No hay preocupación con la Serie del Caribe”

“No hay preocupación en estos momentos por la Serie del Caribe”, así se expresó ayer el Comisionado del Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera al ser consultado por elCaribe tras los sismos que han impactado a Puerto Rico recientemente.

“Hablé ayer con el presidente de la Liga de Puerto Rico y me dijo que no había nada que provocara temor con la Serie del Caribe, porque San Juan no ha sido afectado. Hay algo por Mayagüez, pero están trabajando en eso y mañana (hoy) deben reanudar la acción del torneo”, dijo el dominicano.

La Serie del Caribe está pautada a comenzar el primero del mes entrante en el Estadio Hiram Bithorn, en la ciudad de San Juan.

Con relación a la acusación de Cuba de que cedió a presiones de los Estados Unidos para sacar a ese país del torneo, dijo que “eso fue negligencia de ellos. Ellos perdieron un tiempo valioso, lamentablemente, con su visado, a pesar de todas las facilidades que había aquí en el país para ellos”.