SCJ envía a juicio a Liliana Santana, implicada caso Carla Massiel    

Santo Domingo.- La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó un recurso de casación interpuesto por Liliana Santana, implicada en el caso Carla Massiel, y envió su proceso a juicio de fondo, según informó este miércoles el abogado de madre de la niña, asesinada en el 2015.

Plutarco Jaquez indicó que la Cámara Penal de la SCJ, tras conocer el recuso interpuesto por Santana contra la sentencia revocó el auto de no ha lugar dictado en primera instancia, decidió dictar auto de apertura a juicio contra la implicada.

El jurista afirmó que con esta decisión el alto tribunal entendió que existen méritos y pruebas suficientes contenidas en la acusación particular que ellos depositaron para que Liliana Santana sea enjuiciada.

“Aquí está la sentencia que nosotros tanto habíamos requerido… Lo importante de esto es que, no importa que hayan pasado cinco años y medio, nosotros vamos a proseguir con este proceso, esta es una decisión importante que sienta un precedente”, expresó.

A su entender el envió a juicio con la acusación particular es una importante decisión que beneficia a la ciudadanía.

“Es una jurisprudencia y que le dice a las personas que no importa que el Ministerio Público esté en contra suya, no importa que usted esté solo, que usted como víctima, en el caso de ella (Diolandita Cabrera, madre de la menor) que el Ministerio Público la dejó sola de lado, que no presentó acusación, la Suprema le está diciendo a cada ciudadano que puede presentar su acusación de manera particular y tendrá respuesta”, agregó.

Jaquez dijo que esta sentencia confirma el auto de apertura a juicio que la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo dictó contra Santana en abril del 2019, luego de que fuera descargada de la acusación y estos apelaron.

“Esperemos que la próxima semana el Tercer Tribunal Colegiado esté fijando audiencia”, sotuvo.

Asimismo, felicitó a la SCJ y a su presidente, ya que dijo “oyeron el grito de esta señora, que ustedes no se imaginan durante estos cinco años y medio todo lo que ha pasado”.

Al abogado indicó que la acusación en contra de Santana es de asociación de malhechores y asesinato.

Por el caso fueron condenados a 30 años de prisión Dawin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez.

En ese sentido, Jaquez dijo que los condenados han dicho siempre que ella les pagó 3,600 dólares, “el único caso den la historia de este sistema que varios acusados con pruebas documentales acusan a una persona y Fiscalía dice que no”.