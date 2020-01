UFHEC anuncia seminario sobre inclusión digital

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) anunció el Seminario Internacional sobre “Accesibilidad e Inclusión Digital” para el próximo 23 de enero de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El seminario se enmarca dentro de las actividades del proyecto de investigación “Smart Ecosystem for Learning and Inclusion (SELI)” (Ecosistema Inteligente para el Aprendizaje y la Inclusión), que junto a once países de la región y Europa, ejecuta la UFHEC.

“El enfoque integral del seminario reviste de especial relevancia para nuestra sociedad en estos momentos, dado que se estará hablando de un tema muy sensible y que nos compete a todos, desde una perspectiva internacional y local. Se presentarán nuevas tecnologías educativas para el desarrollo de competencias para facilitar el acceso a personas con discapacidad”, afirmó el Dr. Darwin Muñoz, vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UFHEC.