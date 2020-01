Adiós a 'Fox': Disney cambia el nombre a los estudios

La legendaria compañía 20th Century Fox perderá parte de su nombre y pasará a llamarse '20th Century Studios'. Esta decisión fue tomada por su nuevo propietario, Disney, que finalizó la compra hace casi un año. Asimismo, Fox Searchlight Pictures también se deshará de la palabra 'Fox' y se convertirá simplemente en 'Searchlight Pictures'.

Según The Hollywood Reporter el nuevo logo de Searchlight Pictures se verá por primera vez en la película 'Downhill', una comedia dramática protagonizada por Will Ferrell y Julia Louis-Dreyfus, que se estrenará el 14 de febrero.

Mientras tanto, 'The Call of the Wild' ('La llamada de lo salvaje' en España y 'La llamada salvaje' en América Latina), una película de aventuras protagonizada por Harrison Ford, será el primer film con el nombre de 20th Century Studios, cuando llegue a los cines el 21 de febrero.

La productora 20th Century Fox se creó en 1935, después de la fusión entre Twentieth Century Pictures y Fox Film Corporation. Bajo el icónico logotipo salieron películas famosas como 'Avatar', 'Titanic', 'Logan', 'Alien' o 'La guerra de las galaxias', entre muchas otras. Por su parte, Searchlight, que celebró su 25 aniversario, cuenta con películas como 'El cisne negro', 'Los descendientes' o 'Las colinas tienen ojos'.

The Walt Disney Company oficialmente finalizó su adquisición de los estudios el 20 de marzo de 2019, comprándolos por 71.300 millones de dólares.