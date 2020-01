¿Cuáles cualidades debe tener un hombre para enamorar a Ibelka Ulerio?

A mediados del pasado año la comunicado Ibelka Ulerio anunció que se había divorciado del padre de su segunda hija, José Cristóbal, desde entonces, no se le ha conocido pareja.

Pero, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para atraer o enamorar a la presentadora del programa “Aquí se habla español”?. Durante una conversación que la madre de dos hijas tuvo con elCaribe, reveló que debe saber bailar y hacerla reír.

“Gracias a Dios, hasta el día de hoy siempre he elegido a personas con las que siento afinidad, química y no necesariamente tiene que ser una gente que tenga dinero o no, porque al final, soy una mujer que trabajo e independiente, eso te da la oportunidad de elegir a la persona por lo que es y no lo que tiene”. Aseguró.

Pero además, debe ser respetuoso de sus hijas y que se respete como hombre, “que quiera ser una persona leal y que pueda dar lo que exige”.