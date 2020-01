Estrella pide actuar para frenar los feminicidios

Santiago. El candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno para representar la provincia de Santiago, Eduardo Estrella, mostró preocupación por el aumento de casos de violencia intrafamiliar y violaciones sexuales a niños.

Estrella, quien preside el Partido Dominicanos por el Cambio, dijo que cada día la población no sale del asombro de ver un nuevo feminicidio, atracos, corrupción, mientras las autoridades competentes, llamadas a enfrentarlo con políticas públicas, no hacen nada. “Ya los dominicanos y dominicanas no se siente seguros ni siquiera en su hogar, por eso se necesita que se ponga atención a la seguridad ciudadana”, puntualizó.

En otro orden, Eduardo Estrella favoreció el llamado que en la Carta Pastoral hacen los obispos para los dominicanos no vendan su voto y por el contrario acudan a las urnas y sufraguen con conciencia y hacerlo por lo que hacen propuestas creíbles. Dijo que el gobierno ha fracaso en temas esenciales y por eso el pueblo está cansado del engaño.