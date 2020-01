Banco Popular reafirma en FITUR apoyo al fortalecimiento del turismo dominicano

Concluye 2019 con financiamientos que rondan US$1,000 millones

Madrid, España – El Banco Popular Dominicano reafirmó su apoyo institucional al desarrollo y fortalecimiento del turismo en la República Dominicana, concluyendo el año 2019 con un monto de financiamiento al sector que ronda los US$1,000 millones.

Con esta cifra, la entidad bancaria revalida su posición como el principal financiador histórico del turismo dominicano.

Esta información se dio a conocer durante el cóctel ofrecido por el Banco Popular Dominicano a autoridades, empresarios nacionales e inversionistas del sector hotelero de la República Dominicana en el museo Thyssen Bornemisza, en Madrid, con motivo de la 40ma. versión de la feria internacional de turismo FITUR.

En el evento, el señor René Grullón, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, indicó que los aportes al turismo que realizaron las filiales que componen el Grupo Popular contribuyeron, además, a la construcción y remodelación de más de 4,000 habitaciones del sector hotelero.

Atributos del turismo nacional

En las palabras centrales de la actividad, el señor René Grullón destacó entre los principales atributos del modelo turístico dominicano su elevada competitividad, amplia capacidad de expansión y sus previsiones favorables.

En ese sentido, enfatizó que el interés institucional del Popular es “redoblar esfuerzos para seguir fortaleciendo el turismo y crear más oportunidades de crecimiento económico y desarrollo humano en nuestro país, logrando un impacto positivo en miles de familias dominicanas y la satisfacción de nuestros visitantes”.

Apoyo a la labor turística

El ministro de Turismo, Francisco Javier García, resaltó durante su alocución el clima de estabilidad económica e institucional de la República Dominicana como destino para la atracción de inversiones y el desarrollo de la industria turística.

Por igual, reconoció “el compromiso que tiene todo el sector público y el privado” a seguir trabajando unidos, en favor de una industria muy importante para el país, porque “adonde llega el turismo, llega el progreso”, matizó.

En ese sentido, agradeció el respaldo institucional que el Banco Popular otorga al sector, el cual se pone de manifiesto en iniciativas como la realización de este cóctel institucional, con el que demuestra “el apoyo a la industria turística de la República Dominicana”.

Importante presencia de hoteleros e inversionistas

Este cóctel del Popular congregó a más de 400 invitados en esta destacada pinacoteca y centro cultural español, que alberga una de las colecciones de pintura más importantes del mundo.

Entre los asistentes, se destacó la presencia de los señores Encarna Piñero, CEO del Grupo Bahía Príncipe; Frank Rainieri, presidente y CEO del Grupo Puntacana, junto a Haydée Kuret de Rainieri, vicepresidente ejecutiva de Recursos Humanos y Hospitalidad; Álex Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group; Rafael Blanco, presidente de hoteles Viva Resorts; Rolando González Bunster, presidente del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM); Álvaro Peña, presidente de COLDEPA; Hugo Pérez Ovalles, presidente de Therrestra, Carlos José Martí, presidente ejecutivo del Grupo Martí PG; Santiago de Armas, presidente del Consejo de Vigilancia del Grupo Ifa; Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo, Manel Vallet, vicepresidente ejecutivo de Hoteles Catalonia; Dimitri Handal, presidente de Max Corredores de Seguros, Rafael Caballero, presidente Grupo Preferente.

También asistieron ejecutivos de los grupos Inicia, Martinón, Meliá, Iberostar, Barceló, Bahía Príncipe, Fierro, Best, Princess, Blau, Blue Diamonds Resorts y Punta Cana, de Hoteles Catalonia; Best Hotels, Valentin Hotels y Excellence Hotels, Iberia, Hoteles Majestic, Hotel Vista Sol, Playa Resorts, Mar Resorts, AM Resorts, Hospitén, de los Hoteles H-10, del Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM) y de la firma de abogados Castillo & Castillo; del aeropuerto y del puerto de La Romana, de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) y de la Asociación de Hoteles de la República Dominicana (ASONAHORES).