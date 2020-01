Santo Domingo.- El obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, afirmó este jueves que la debilidad en los procesos electorales dominicanos es la compra y venta ilegal de votos durante los comicios.

“Hay grupos ciudadanos que exigen un tribunal electoral para que puedan evaluar bien, las leyes y se cumplan. El talón de Aquiles nuestro es el momento de las elecciones, donde se violentan muchas veces los procesos. Tenemos que exigir que si hay una ley esa Ley debe ser cumplida”, precisó Masalles en la misa de rendición de cuentas del presidente Tribunal Constitucional.

Indicó que la Constitución exige que seamos capaces de tener un estricto apego a esa constitucionalidad.

Reiteró que debe ser elegido como presidente no el que “más puje” sino el que pueblo dominicano quiera.

Exhortó además, a las autoridades a ser más estrictos con las penalidades de las leyes electorales, contra la venta y compra ilegal de los votos en los comicios electorales de febrero próximo.

“La ley no está para lo que yo piense ni para lo que yo aceptó, es la ley, en esa ley tendremos que caminar y por ello aunque la ley exija situaciones en la que yo no estoy de acuerdo en mi conciencia, la ley exige tener esa capacidad de entender y respetar esa ley como el principio que está dirigiendo la convivencia, si no ocurre eso, veremos nosotros siempre el rompimiento colectivo de un grupo importante del respeto a la ley y puede tener un clima de impunidad”, indicó.