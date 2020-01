“Ese juez no puede juzgarme a mí, ese juez me va a llevar como vaca al matadero y yo no estoy dispuesto a dejar que me lleven como vaca al matadero”, así se expresó ayer el periodista Marino Zapete tras salir de la audiencia donde recusaron al magistrado que conoce la demanda en su contra.



Los abogados de Zapete recusaron al juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien está apoderado de la demanda por difamación interpuesta en contra del periodista por Maybeth Rodríguez, hermana del procurador general de la República, en torno a la suscripción supuestamente sin licitación de varios contratos firmados Rodríguez.

Con la recusación la defensa de Zapete busca que el juez se aparte del proceso para que lo conozca otro magistrado al considerar que está prejuzgando el asunto en cuestión.

Elsa Gutiérrez, abogada de Zapete, explicó que el juez González no admitió cinco de las seis testimonios que pretendían presentar en la audiencia, entre ellas las del exministro de Obras Públicas y actual candidato presidencial peledeísta, Gonzalo Castillo, y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por considerar que no son pertinentes en el caso, además de excluir otras pruebas que servirían de base para defenderse.

Gutiérrez dijo que el juez de manera oficiosa excluyó más pruebas de la que pidió la parte querellante.

Sostuvo que los documentos y testimonios que solicitaron ser admitidos establecen la “veracidad de lo que dijo Zapete de que existían unos contratos, de que existió unos libramiento de fondo, de que Maybeth Rodríguez estaba vinculada a la OISOE (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado) como empleada en un momento determinado, que no hubo contrato en OISOE que justificara la erogación de fondos públicos y los contratos en Obras Públicas todos firmados por Gonzalo Castillo”.

Zapete: tribunal se desdice

De su lado, Zapete a la salida de la sala de audiencias, en compañía de miembros de Marcha Verde, colegas y de la exjueza Miriam Germán Brito, explicó que la secretaria de la Cuarta Sala Penal les autorizó a citar a varios testigos, entre ellos a Castillo y al procurador Rodríguez, y que luego se desdijo emitiendo a la parte contraria una certificación afirmando que no fueron autorizados para emitir las citaciones.

“Nosotros no podemos correr el riesgo de que el poder corrupto de este país, nos quiera llevar a desacreditarnos por el simple hecho de nosotros querer cumplir con el papel de informar decentemente a la población, no van a callarnos, que si quieren utilicen otros tipos de recursos, pero el chantaje, la vagabundería, la corrupción...”, expresó el destacado periodista.

Juez rechaza recusación y Corte debe decidirla

El juez González rechazó la recusación y dio dos días a los abogados de Zapete para que formalicen por escrito la recusación, y en ese mismo plazo también el magistrado dirá ampliamente la razón de su rechazo. Ahora el proceso queda suspendido hasta tanto la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a donde se enviarán la formalización de la recusación y la decisión del juez, decida si la acoge o rechaza y en consecuencia se mantiene el magistrado González conociendo la demanda o si se designa otro juez para que el caso continúe su curso.