Luis Rojas: “Espero no fallarle a mi padre”

El nuevo dirigente de los Mets dice que Felipe Rojas Alou es su universidad de la que ha aprendido todo sobre el béisbol

Jubey, Boca Chica.- Dentro de todos los compromisos pendientes que Luis Rojas tiene en su nuevo rol de mánager de los Mets de Nueva York, uno de ellos es no fallarle a su padre Felipe Rojas Alou, el primer dominicano en dirigir en las Grandes Ligas.

“Espero no fallarle a mi padre”, expuso Rojas durante su presentación a la prensa nacional en la tarde de ayer en el complejo de los Mets. “Mi padre es mi universidad. Aprendí de todas las lecciones y de esas discusiones que tuve con él cuando era más joven en esto. Eso me ayudó bastante y me hizo sentir más maduro. Esas discusiones fueron de suma importancia para mí, al igual que de las discusiones con Moisés (su hermano) por su experiencia como jugador y gerente”, agregó.

Don Felipe tuvo récord de 1,033 victorias y 1,021 derrotas en 14 temporadas con los Expos de Montreal (1992-2001) y los Gigantes de San Francisco (2003-2006), respectivamente. Con los Expos compiló marca de 691-717, mientras que con los Gigantes 342-304. “Siempre he tenido el soporte de mi padre. Ha sido lo más especial que he tenido en mi vida. Él me enseñó lo que es el béisbol al igual que a mis hermanos desde temprano.

Fue una base que él fundó y que me ayudó a entender rápido”, apuntó.

Indicó que encontrarse en el camino con su padre en las funciones de dirigente en las Menores y en la liga invernal dominicana, con los Leones del Escogido, fue de suma importancia para su desarrollo y llevarlo al lugar que hoy ocupa.

“Estoy muy orgulloso de mi padre. Siempre voy a seguir contando con él y espero que tengamos muchísimas discusiones más por lo que queda de nuestras vidas. Esto es un gran sueño del que comparto con él”, señaló Luis.

Rojas se convirtió la semana pasada en el sexto dominicano que dirige un equipo de las Grandes Ligas. Además de su padre Felipe, está Luis Pujols, quien lo hizo con los Tigres de Detroit en la campaña 2002. Terminó su estancia con marca de 55-100.

Tony Peña (2002-2005) fue el tercero con los Reales de Kansas City. Su récord fue de 198-285. Juan Samuel, en 2010 con los Orioles de Baltimore (17-34), y Manny Acta con los Nacionales de Washington (2007-2009) y los Indios de Cleveland (2010-2012). En total tuvo foja de 372 victorias y 518 derrotas.

“Mi meta es ganar y estoy listo para eso. Me siento preparado para esto. Sé que tendré de frente a una fanaticada muy exigente y apasionada cuya meta es la de ganar. Se parece a la de los Leones del Escogido cuando estuve como dirigente aquí (torneo invernal). Es una bendición y a Dios primero por todo esto”, dijo.

Equipo competitivo

La División Este de la Liga Nacional es una de las más competitivas en las Mayores. Luis Rojas es consciente de eso.

“Todos los equipos que están en las Grandes Ligas son contendores y nuestra división no se escapa de eso. Ahora, nosotros sí tenemos un gran equipo, tenemos un gran staff y me siento en la plena confianza de que vamos a colaborar como organización. Vamos a echar hacia delante y a competir que es nuestra meta”, sostuvo el capataz criollo, quien se hizo acompañar de su esposa Laura Estepan y de otros ejecutivos del conjunto, entre estos Rafael Pérez, director de operaciones internacionales de los Mets.

Durante el encuentro con la prensa, Luis también tuvo palabras de agradecimiento para varias personas que sirvieron de inspiración en su carrera, entre estos, Osvaldo Virgil, primer dominicano en debutar en las Grandes Ligas.