Funglode vuelve a ser escogido entre los mejores centros de pensamiento de América Latina

Funglode renueva su sitial entre los mejores centros de pensamiento de América Latina.

SANTO DOMINGO.- La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) renovó su sitial entre los mejores centros de pensamiento de América Latina, según establece el 2019 Global Go To Think Tank Index Report del Programa de Centros de pensamiento y sociedad civil (TTCSP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Pensilvania.

El informe dado a conocer este jueves 30 ubica a Funglode en la posición 37 del ranking de América Central y del Sur, en el que se evaluaron 1,023 centros de pensamiento. Por quinto año consecutivo la institución, que celebra sus 20 años de creación este 2020, es seleccionada en el índice que destaca los principales think tank del mundo.

Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode, destacó que la institución fue seleccionada en las categorías de mejores “think tank de 2019 de política exterior y asuntos internacionales”, en “Mejor uso de redes sociales y networking” y en “Política medioambiental”.

El abogado resaltó que por las investigaciones desarrolladas por el Observatorio Político Dominicano (OPD) sobre los “Feminicidios en la República Dominicana durante el 2018 y el primer semestre de 2019”, Funglode entró por primera vez en el ranking que destaca los estudios producidos por grupos de expertos. Flor Batista es la investigadora del OPD autora del estudio presentado en el país y en varios congresos internacionales.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también fue seleccionada entre los mejores centros de pensamiento de América Central y del Sur.

El índice Global Go to Think Tank es el resultado de una encuesta internacional que busca la opinión de más de 7,500 académicos, donantes públicos y privados, responsables políticos y periodistas. Estos colaboran para clasificar a más de 8,000 think tank utilizando un conjunto de 28 criterios desarrollados por el TTCSP (Programa de Think Tank y Sociedades Civiles Instituto Lauder, por sus siglas en inglés).

Por región, se evaluaron, 2,219 de Europa; 2,058 de América del Norte; 1,829 de Asia;

1,023 de América Central y América del Sur; 612 de África Sub-Sahariana y 507 del Medio Oeste y África del Norte.

Funglode alcanzó en el 2018 la posición 38 entre los centros de pensamiento más prestigiosos de América Latina. En la ocasión destacó en las categorías: Política medioambiental, Política exterior y asuntos internacionales y Uso de redes sociales.

Sobre el informe

El Programa de Think Tank y Sociedades Civiles del Instituto Lauder (TTCSP) de la Universidad de Pensilvania, presenta cada año el índice que valora los mejores centros de pensamiento de más de 75 países y 100 ciudades del mundo.

El Reporte Anual del ĺndice Global de Avances de los Centros de Pensamiento 2019 (Global Go To Think Tank Index Report tiene el objetivo de apoyar el avance del perfil, desarrollo e impacto de los centros de pensamiento en cada región del mundo.

El Global Go To Think Tank Index Report 2019 está disponible en: https://repository.upenn.edu/think_tanks/17

Directivos de Funglode, Alianza ONG y Finjus resaltan la importancia de los centros de pensamiento

La “Relevancia de los centros de pensamiento en la República Dominicana”, fue el tema que organizó Funglode, junto a Alianza ONG y FINJUS, en el que sus máximos directivos coincidieron en destacar el rol fundamental que juegan los Think Tank en las sociedades democráticas, como impulsores de políticas públicas, generadores de debates y reflexiones relevantes en el ámbito económico, político y social.

Como expositores principales participaron el Dr. Marco Herrera Beato, director ejecutivo de Funglode, la licenciada Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG, y el Dr. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus

Herrera dio inicio a las exposiciones poniendo de relieve el papel clave que desarrollan los centros de pensamiento para generar políticas públicas y el reconocimiento que hace a esa labor el Global Go To Think Tank Index Report, donde cada año se establece un ranking que evalúa el trabajo de miles de instituciones.

En su intervención Herrera resaltó el aporte de Funglode en sus 20 años de labor. Hizo un reconocimiento especial al expresidente de la Republica Dominicana y presidente de Funglode, Leonel Fernández, quien fundó la institución en el 2000, logrando hasta la fecha que una gran cantidad de colaboradores se hayan sumado a la tarea de generar debates, producir investigaciones y publicaciones que han incidido en la sociedad dominicana de múltiples maneras.

Funglode, indicó, abarca muchísimos campos en el campo, incluyendo en de la cultura, sin perder su esencia original de ser un centro de pensamiento que reúne a actores relevantes del mundo profesional y académico para la generación de reflexiones e ideas que se deriven en propuestas para los actores políticos, los que tienen la capacidad de crear las políticas públicas.

Ponderó en otro orden el número de publicaciones de la institución, a través de Editorial Funglode, como otro aporte a la creación de conocimiento.

En el conversatorio, Then Marte manifestó la incidencia que tienen los centros de pensamiento en la generación de análisis, a las divulgaciones de informaciones puntuales, como las que se refieren al medioambiente, entre otras, para incidir en la toma de decisiones en favor de las sociedades.

Sobre Alianza ONG destacó que reúne a 40 instituciones de la sociedad civil dominicana, además de formar parte de otras redes internacionales que les permiten aportar análisis con una dimensión más global.

Servio Tulio Castaños se refirió al hecho de que los centros de pensamientos son muy necesarios en la actualidad, donde la participación de la ciudadanía, de connotados profesionales, pueden incidir a través de estas instituciones en las decisiones políticas, con aportes claves, de carácter técnico, principalmente.

De Finjus, destacó que es una institución que aún cuando su consejo lo conforman connotados empresarios, aporta con una visión de país, no de un sector. Por eso se puede ver que en ocasiones el discurso de la fundación difiere del que tienen algunas instituciones empresariales.

El jurista también abogó por la creación de más centros de pensamiento en la República Dominicana, para que haya más fuentes de propuestas. Hemos visto como desde los centros de pensamiento se ha venido empoderando cada vez más a los ciudadanos.

La democracia ya no se concibe como algo que se genera solo desde el Estado, sino que la democracia es “ciudadanía”, y es ahí que inciden los centros de pensamiento, manifestó.

Finjus

The University of Pennsylvania, en el marco de su "Think Tanks and Civil Societies Program" y The Lauder Institute, acaba de publicar su Informe "2019 Global Go To Think Tank Index Report", que contiene un ranking de los más importantes Centro de Pensamiento a nivel internacional en diferentes categorías o áreas de trabajo.

En el Informe del 2019, publicado el 28 de enero, aparece la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) entre las 100 más importantes Thinks tanks de América Latina, ocupando el lugar No. 81.

Para FINJUS, su inclusión en este Informe, producido por una de las universidades más importantes de los Estados Unidos, representa un gran reconocimiento para el trabajo que desarrollamos para fortalecer el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en el país