Uasd y Senasa carnetizan a estudiantes en Santiago

Santo Domingo.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) deja iniciado el proceso de entrega de carnet del Seguro Nacional de Salud (Senasa) a estudiantes, incluyendo los familiares, en un acto encabezado por la rectora Emma Polanco Melo, en la ciudad de Santiago, en conjunto con el director del recinto, Maestro José Tavárez, la doctora Mercedes Rodríguez, directora ejecutiva del Senasa y autoridades universitarias.

El acto desarrollado en el Salón multiusos de la Biblioteca Profesor Juan Bosh, dio inicio formal con las palabras de salutación por parte del director de la UASD en Santiago, maestro José Tavárez, el cual manifestó su alegría al recibir esté servicio que beneficiará a miles de estudiantes.

Mercedes Rodríguez Silver, directora ejecutiva del Senasa, expresó que estas acciones que se están tomando en los recintos de la UASD de todo el país, es parte de la deuda social que tiene la institución con el pueblo dominicano y que los estudiantes que no tienen trabajo y que por mayoría de edad no pueden depender de sus padres tengan su propio seguro y que si sus padres no lo tienen puedan también recibir este beneficio.

Emma Polanco Melo, rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, orgullosa de ser santiaguera manifestó que este es un paso de avance que viene a mejorar la calidad docente de los alumnos, el cual logrará un gran impacto social, por lo que este acuerdo se extendió a todo el núcleo familiar de los estudiantes.

La iniciativa surge de un convenio entre ambas instituciones, con el fin de fortalecer el compromiso social con la comunidad estudiantil en todo el país.