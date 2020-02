Melissa Santos un talento en ascenso en la comunicación

La presentadora se destacó como una de las conductoras en la alfombra de Premios La Silla

Santo Domingo. RD.- La noche del lunes la comunicadora dominicana Melissa Santos se destacó como una de las conductoras de una de las más importantes premiaciones del país, Premios La Silla, demostrando su capacidad con el micrófono.

Desde que ganó el reality "Super Star Extraordinaria 2015" de Sábado Extraordinario Santos ha permanecido en los medios prestando su talento al programa “Q’ lo qué hay RD”, un espacio juvenil transmitido por Telemicro canal 5 los sábados a las 9:00 AM, a las 10:00 AM por Telemicro Internacional y también es una de las figura de “Q TV Show” programa diario de variedades a las 11:00 PM por Digital 15, las 12:00 PM por Telemicro Internacional.

La también modelo ha participado en la traducción y comentarios en vivo del “Miss Tierra Internacional”, “Sag Awards” y “Grammys”.

“La comunicación es una de mis grandes pasiones, soy de las que pienso que tener un micrófono en la mano es una gran responsabilidad que no todos saben respetar y llevar con altura. Para mi generación es un gran reto demostrar la capacidad porque en estos tiempos, sobre todo a las mujeres, muchos nos tienen como simples adornos de un set, pero gracias a Dios me han abierto las puertas en estas producciones en las cuales he podido destacarme y desarrollarme”, explicó la presentadora quien es oriunda de San Francisco de Macorís.

En el 2016 la también locutora fue “Miss Latinoamérica Rep. Dom” título con el cual viajo a Panamá a representar el país, compitiendo con 21 chicas de toda Latinoamérica y quedando como "Princesa de Latinoamérica Internacional 2016", ese mismo año fue directora del certamen en la República Dominicana.