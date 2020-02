Wilkin Castillo nunca pensó que iba a despachar su dramático jonrón

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Wilkin Castillo, el héroe a la ofensiva del equipo dominicano (Toros del Este) en la dramática victoria -cuatro carreras por tres- ante Panamá, reveló que nunca pensó que iba a despachar su largo cuadrangular por el bosque izquierdo que decidió el triunfo de la novena quisqueyana y que concretó su la clasificación en al tramo semifinal de la Serie de Béisbol del Caribe que hoy llega a su quinta jornada.

"En realidad yo no estaba pensando en jonrón, aunque sí me concentré para poner la bola en juego y que no volviéramos a fallar con corredores en circulación", le dijo elCaribe Castillo.

El receptor de la tropa criolla, con dos corredores anclados en las esquinas (primera y tercera) y después de fallar dos veces en intento de toque, porque buscaba sacrificarse, despachó su dramático jonrón que puso arriba a los Toros del Este 4-3.

Dijo que fue obediente a la orden del dirigente Lino Rivera -intentar el toque de sacrificio con moras a clocar corredores en primera y tercera-, pero tras no lograrlo en sus dos intentos, y con dos striks sin bolas, se concentró en el plato.

"Me concentré en el plato. Mi propósito era poner la bola en juego porque no quería que nuestro equipo volviera a fallar con corredores en base...entonces pude engarzar un lanzamiento, creo que fue una recta, y miren lo que ocurrió: Un cuadrangular. "Estoy muy feliz con esto".

Declaró que se siente alegre porque con esa victoria (la tercera que en el clásico caribeño, marca de 3-1), República Dominicana logra su clasificación para la serie de semifondo que comienza el jueves.

El equipo de Venezuela (Cardenales de Lara), también está clasificado porque presenta marca de tres victorias sin fracasos. Hasta anoche era el único equipo con limpio registro, 3-0. y tenía pendiente enfrentar a los Tomateros de Culiacán de México.