Trump presume de la economía y apoya Venezuela

Washington, DC. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó anoche su apoyo a “las esperanzas” de cubanos, nicaragüenses y venezolanos “de restaurar la democracia” en sus países, durante su discurso del Estado de la Unión en el Capitolio.



”Conforme restauramos el liderazgo de EE.UU. en el mundo, seguimos apoyando la libertad de nuestro hemisferio. Es por eso que mi Administración revocó las policías fallidas de la Administración anterior sobre Cuba. Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia”, dijo el mandatario.

Trump también presumió de la buena salud de la economía al inicio de su tercer discurso sobre el Estado de la Unión, último de su primer mandato.

“Hace tres años, iniciamos el gran retorno de Estados Unidos”, arrancó Trump, con un discurso lleno de reproches al Gobierno de Barack Obama (2009-2017) -al que no mencionó- y que entusiasmó a los republicanos, pero no gustó a los demócratas.

“Los años de decadencia económica han terminado. Los días en los que usaban a nuestro país, se aprovechaban de él, e incluso era despreciado por otras naciones, ha quedado atrás”, dijo. “Si no hubiésemos revertido las políticas económicas fallidas del Gobierno anterior, el mundo ahora no estaría viendo este gran éxito económico”, agregó Trump.