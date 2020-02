Wilson Paniagua lidera en Pedro Brand

En una encuesta realizada en el municipio, el candidato a la Alcaldía por el PRM encabeza la simpatía del electorado

A quince años de haber superado la categoría de distrito municipal y alcanzar el estatus de municipio, Pedro Brand no ha podido zafarse de la ruralidad que se evidencia en su territorio en materia de servicios e infraestructura.

La falta de un parque, un mercado y hasta de un Palacio Municipal, se suma a un largo listado de necesidades, que junto al mal estado de sus calles, falta de aceras y contenes, deficiencias en la recogida de basura y pobre alumbrado público, son algunas de las problemáticas expuestas por sus moradores, a la víspera de la contienda electoral del próximo 16 de febrero a la que están convocados más de 45 mil votantes para escoger a sus nuevas autoridades municipales.

Desde hace meses, en las principales calles y puntos céntricos del municipio se exhibe la propaganda de la mayoría de candidatos que luchan por captar la atención de un electorado que, en su mayoría, se muestra indeciso ante los comicios que se avecinan.

Los rostros que aparecerán en la boleta son el de Ramón Pascual Gómez (El Mello), quien gobierna el municipio desde su creación y aspira a perpetuarse en el cargo para el periodo 2020-2024 por la coalición entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD); Wilson Paniagua por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Luis Collado (La clave) por La Fuerza del Pueblo y Franklin Bautista por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

También compiten Orlando de Castro por el Movimiento Democrático Alternativo; Jaime Reinoso por el Partido Liberal Reformista (PLR); Francisco Torres por Dominicanos por el Cambio; Placido Padilla por el Partido Humanista Dominicano (PHD); Daniel de León por el Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Rosario por el Partido Socialista Verde (Pasove) y Arístides Mena por el Partido Demócrata Institucional (PDI).

En la calle Duarte Vieja, principal vía de acceso de esa demarcación, Luis Antonio Veloz expresa que ya es hora de un cambio de autoridades “porque el síndico que tenemos no ha hecho nada”.

Según César Mateo, el actual edil ha basado su gestión municipal y actual campaña electoral en la compra de conciencias a base de dádivas.

“El Mello es un hombre humilde, bueno, que ayuda a las personas. Yo voy a votar por él porque, por ejemplo, a mi hermana le regaló 500 blocks”, afirma Víctor Sánchez, corroborando así lo denunciado por Mateo.

Ironelis Tomás, en cambio, dice que votará por Wilson Paniagua confiada en que éste hará las gestiones para dotar al municipio de un parque y mejorar el estado de las calles.

“Aquí necesitamos un cambio de verdad, no hay mercado, ni aceras. El cementerio está abandonado, no hay canchas deportivas, esta gestión no se ha preocupado por nada de eso”, sostiene Fausto De Jesús, residente en el sector La Esperanza.

En el momento de este sondeo, Esmirna Fernández, dueña de una tienda de ropa, aun no estaba decidida por quién votaría, pero expresó que el municipio es azotado por la delincuencia, la desorganización del transporte, la falta de escuelas de formación técnica y precariedades en la recogida de basura tan preocupantes, que en el mes de diciembre estuvieron 22 días sin el servicio.

Para Giselle Matos, residente en el sector La Unión, el mejor candidato es José Luis Collado “por capaz, honesto, honrado. Es la única persona en la que podemos creer porque los demás son más de lo mismo. Aquí no hay, no tenemos parque donde recrearnos, la recogida de basura es muy mala, yo por ejemplo, tengo que pagar adicional para que se la lleven”.

Andrea Sosa, residente en el sector Las Mercedes, votará por “El Mello” y cree que, de ser reelecto, debe construir el mercado municipal, una guardería y reparar las aceras y calles.

El chofer de concho, Manrique Peña, no sabe todavía por quién votará pero sostiene que el municipio carece de parque y espacios culturales y deportivos para los jóvenes. De 47 personas consultadas, 21 no saben por quién van a votar, 11 lo harán por Wilson Paniagua, 8 por “El Mello”, 6 por José Luis Collado y uno por Jaime Reinoso.

Critican clientelismo de actual gestión municipal

Carmen Contreras, simpatizante de José Luis Collado, atacó duramente la actual gestión municipal caracterizada, según dice, por el clientelismo. “Todo el que dice cuatro años más es porque piensa con la barriga, en el hoy y no en el mañana, porque le dan una funda de cemento y tres hojas de zinc. Ese síndico no ha hecho absolutamente nada, usted lo ve nada más cuando hay campaña que sale a tocarle la puerta a la gente a ofrecerle cosas, pero no tiene ninguna propuesta”, asegura. En cambio, Julián Lorenzo, un vendedor de víveres, simpatiza por “El Mello”, porque asegura que cada vez que se aproximan las elecciones le “llega algo”, aunque reconoce que el actual alcalde no ha solucionado el encachado de una cañada en el sector La Esperanza, donde reside.