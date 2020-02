Algunas cosas de las primarias que la JCE no repetirá en las elecciones municipales: La emisión masiva de duplicados de cédula. Hay la convicción de que fue una mala decisión días antes de las primarias. Fue un factor que contribuyó a la compra de votos. Aunque creeque todas las partes en las primarias del PLD participaron de tal práctica. Es decir, reparte las culpas. Asimismo, se siente comprometida a no permitir las votaciones más allá del límite de horario, so pretexto de que “haya gente en la fila”. Los presidentes serán autorizados a recoger las cédulas en las filas a la hora de cierre, y evitar los “agregados” de último momento. Una suerte de mea culpa.