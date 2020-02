Mi mejor día, de Julio Pineda

Cada vez se hace más sistemática la presencia intelectual de la comunidad protestante en República Dominicana, con exponentes que entran en el debate sobre temas científicos, filosóficos, políticos y sociales, abandonando la indiferencia frente a los “afanes de la vida terrenal” que le caracterizó hace unas décadas, provocando el “descarrío” de muchos de sus jóvenes que preferían rebelarse contra las injusticias concretas de la sociedad en la que nacieron. Mi mejor día, del pastor Julio Pineda, dominicano radicado en Cincinati, Ohio, Estados Unidos, se suma a otros hermanos en la fe comentados en esta columna, corriente cada vez más numerosa y fecunda.

La obra de Pineda está dividida en dieciséis capítulos, todos polémicos, donde se observan las complejidades que deben enfrentar las congregaciones cristianas ante los estilos de vida de la llamada Era Posmoderna. Probablemente el 4, titulado Sentir y Ser: la Gran Mentira, junto al 12: El Poder del Amor, sean los que mayores dilemas provoquen en el lector. Uno combate los criterios de los grupos LGBT donde los niños pueden elegir el género de su preferencia y el otro describe y analiza con crudeza casos de infidelidades femeninas dentro del matrimonio. “Los transgéneros son personas que sienten que el sexo con el cual nacieron y que según ellos, se les asignó al nacer, no coincide con su identidad de género o con el que se sienten en su interior”, refiere. El otro argumenta que “solo el amor, el perdón y el arrepentimiento real”, pueden salvar una relación de pareja mancillada por el engaño conyugal.

El autor no oculta que nació y creció en una familia disfuncional perteneciente a un barrio marginado de Santo Domingo, lo que no fue óbice para cursar varias carreras universitarias y formar un hogar estable con una esposa y dos hijos. En las conclusiones, se muestra comprensivo con los “inconversos” y los ateos, revelando que en la grey “me he encontrado con muchas personas falsas, malas”, pese a profesar la fe de Jesús. Un texto para el debate.