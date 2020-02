Menos pobres en nuestro país a siete años de la administración del presidente Danilo Medina (16% menos pobreza; 7% menos pobreza extrema). Así, no se entiende por qué la caridad gubernamental continúa tan urgente que el Plan Social de la Presidencia no puede detener sus programas durante el presente proceso electoral. Bajo el artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (15-19), se supone que actividades de asistencia gubernamental están prohibidas; pero si se interpreta que en su caso no, según declaró la titular, Iris Guaba, debería suspenderlas “motus propio”, como observó - impotente o cansado aparentemente-, el presidente de la Junta Central Electoral Julio César Castaños Guzmán. Los pobres lo entenderán; “el cielo puede esperar”. También ellos quieren campaña en buena lid.