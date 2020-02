Salud Pública asegura que en RD no hay casos confirmados de coronavirus

El ministro de Salud Pública informó este viernes que al día de hoy no hay casos de coronavirus confirmados en el país.

Rafael Sánchez Cárdenas indicó que hasta el momento hay 17 viajeros en observación con antecedente de haber estado en China en los últimos catorce días, entre los cuales hay cinco que presentaban síntomas respiratorios pero que dieron negativo a prueba de coronavirus y que al día de hoy están asintomaticos.

En ese sentido, el funcionario dijo que en las próximas horas serán despachados de la unidad de aislamiento del hospital militar Ramón de Lara.

Te recomendamos: Cinco extranjeros aislados por sospecha de coronavirus en RD

Asimismo, descartó que la persona que está en observación en la unidad del hospital Marcelino Vélez tenga sospecha de la enfermedad pues no tiene antecedentes de viaje a China y aunque estuvo en contacto con un nacional de ese país no tiene sintomatología respiratoria.

Reiteró a la población que no haga caso de rumores malintencionados que buscan crear confusión y alarma innecesaria.

En ese sentido, la representante de la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) en el país, Alma Morales, dijo que el día que un caso sea confirmado no se va a ocultar a la población, por lo que no tiene que haber alarma ya que se están siguiendo todos los protocolos internacionales.