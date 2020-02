Reinaldo niega esté alejado de la campaña electoral

Santo Domingo.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, negó este sábado que esté alejado de la campaña electoral de la organización política.

Pared Pérez dijo que tiene responsabilidades en el Comité de Campaña y recordó a los periodistas que le cuestionaron sobre el tema, que le correspondió el pasado domingo presidir una asamblea de candidatos y dirigentes de la región Este, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

El dirigente político resaltó la compactación de esa organización que determina su unidad interna con la que promueven sus candidatos y candidatas y sobre la cual se realiza el trabajo electoral.

“Sí, el PLD está compacto” respondió Pared Pérez a los comunicadores que le abordaron la mañana de este sábado mientras supervisaba el primero de los operativos médico-odontológico de este 2020, acción social que organiza la Oficina Senatorial del Distrito Nacional y que lleva ya catorce años realizándose.

En ese sentido resaltó las condiciones de su compañero de Partido, Domingo Contreras como candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, de quien dijo se proyecta como el próximo alcalde de la capital.

Sobre si existe alguna cercanía o negociación con el ex Presidente Leonel Fernández, negó la misma apuntando que el PLD transita un camino diferente al del ex presidente peledeísta.

Reiteró la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana, tal y como se manifiesta en las encuestas y en la percepción de los electores, anotando que, tal y como se ha dicho en el Comité de Campaña, el partido morado será el gran ganador de los comicios de este mes, lo que será la antesala de un gran triunfo en mayo.

Criticó que se usen los medios de comunicación para falsas campañas y difundir situaciones inciertas como el supuesto caso de que en nuestro territorio se ha detectado el nuevo coronavirus, causante de un mal respiratorio grave.

“De acuerdo a las autoridades de salud (Incluye la OPS) no se ha presentado el primer caso en el país, entonces si no tenemos un primer caso no creo que exista en República Dominicana esta enfermedad”, dijo.

Reinaldo Pared Pérez supervisó, en compañía de su esposa Ingrid Mendoza de Pared, el operativo de salud que se realizó en la escuela Costa Rica en el sector La Yuca de Los Rios de la Circunscripción Dos de la capital con médicos locales y de la universidad de Utah

Aclaró a los periodistas que es una acción de responsabilidad social, que seguirá haciendo aun cuando concluya su periodo en el congreso y que no tiene nada que ver con la campaña electoral.