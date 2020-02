Tony Raful califica como falta de respeto al periodismo, declaraciones de Iris Guaba   

El político y escritor, Tony Raful calificó como una falta de respeto al periodismo dominicano las declaraciones hechas de Iris Guaba, directora del Plan Social de la Presidencia acerca de los periodistas Huchi Lora y Altagracia Salazar.

“No concibo que quien dirige un plan social de la presidencia de la república se pueda expresar de una manera tan despectiva de comunicadores sociales, bajando línea a la juntiña para que lancen ataques contra esos comunicadores, porque disienten de la posición oficial es una falta de respeto al periodismo dominicano, es lo que yo creo”, indicó Raful tras participar en el homenaje realizado en memoria de los estudiante que batallaron el 9 de febrero del 1966, donde muchos resultaron muertos y otros heridos a mano de las fuerzas policiales.

Agregó que una funcionaria de esa índole no califica para dirigir una oficina de esa naturaleza, ya que la institución no pertenece a un partido político, sino que pertenece al Estado dominicano, porque según el escritor el Estado somos todos desde el punto de vista de la estructura y la conformación del poder en la República Dominicana.

“Me da mucha pena y me acuerdo de Juan Bosch cuando decía que en el país no había una clase gobernante, y como no había una clase gobernante, no existía una estructura con pensamiento ético que dirigiera las instituciones del Gobierno dominicano”, indicó.