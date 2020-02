Santo Domingo.- El director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante, amenaza a los reformistas que trabajan en esa institución a que “se preparen” sino apoyan a José Agusto Bueno, candidato a la alcaldía del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del municipio de la Canela en Santiago. El funcionario advirtió que quienes traicionen la línea de la organización no cobrarán “el 25 tampoco” sin importar de quien se trate.

“El reformista que no apoye, que no apoye y que trabaje conmigo que se prepare, yo Marino Collante, yo Marino Collante, no voy aceptar eso a nadie y si yo estoy aquí que vengo sacrificado desde esta mañana a las 7:00 metío en esa sierra trabajando con los mejores hombres, a mí nadie me puede hacer musaraña porque yo conozco a todo el mundo, a todo el mundo aquí lo conozco yo, me pregunta y fulano y sé lo que está haciendo y sé lo que todo el mundo está haciendo, porque yo soy un hombre informado, mí nadie me va hacer musaraña”, dice en un video publicado en las redes sociales.

Afirmó que quien no trabaje abiertamente por José Agusto Bueno abiertamente que se preparen “los que trabajen conmigo”. Durante esa afirmación el funcionario dio varios manotazos en la mesa.