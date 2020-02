Fadul niega plan para sabotear los comicios

José Ramón Fadul negó la denuncia de que funcionarios del Gobierno, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y jefes militares se reunieron el miércoles para urdir un plan para sabotear las elecciones del domingo.



Fadul, delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral (JCE) y ministro de Interior y Policía, aseguró que “eso es mentira, es una falacia que solo existe en una mente febril”.

La denuncia fue hecha en su cuenta de Twitter por el vocero del partido Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Núñez.

“No recuerdo haber participado en eso. No hemos hecho reunión esta semana. No he ido al Ministerio de Defensa en 15 o 20 días”, aseguró Fadul, en entrevista a El Nacional.

Según la afirmación de Núñez, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, encabezó una reunión el pasado miércoles con varios jerarcas militares y ministros del Gobierno con el objetivo de sabotear el proceso electoral, porque “no le favorece”.