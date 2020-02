Roberto Rosario: La Junta no manejó el proceso con transparencia

El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, aseguró este domingo que el organismo electoral conocía los problemas por los que estaban atravesando los equipos del sistema de voto automatizado y que no lo informó a los observadores internacionales.

“Lamentablemente la JCE no manejó con transparencia el proceso. No informó a los observadores internacionales, así me lo dejo saber la representación de la OEA en el país”, indicó.

Apuntó que tampoco le informó a la IFES, ni a los delegados de los partidos, por lo que entiende que la Junta quiso manejar en el secretismo una situación que le estaba afectando, pero que también afectaba a todo el país y al particularmente a los actores del proceso.

Sostuvo que no había una posibilidad real de salvar el proceso a las alturas que se produjo, y que de la única manera que podía continuarse era clonando de nuevo los 16,032 colegios electorales y no había tiempo para hacerlo.

Aseguró que lo "malo de esto es que el error que ha generado la suspensión de las elecciones, fue creado por el propio órgano electoral" y que esto no ha sido el resultado de una acción de afuera,sino de una evidente incompetencia de la Junta Central.