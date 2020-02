Chef Ana Lebrón obtiene oro en olimpiadas culinarias IKA

Reconocimiento.- La chef Ana Lebrón obtuvo una medalla de oro en las Olimpiadas Culinarias Ika, la exposición internacional de arte culinario más antigua y más grande que se celebran del 14 al 19 de este mes en Stuttgart, Alemania.

El triunfo logrado por la chef Ana Lebrón se debe a la preparación de un menú “Fine Dining”, a cinco tiempos con postre incluido.

La destacada cocinera criolla, tras 25 años de experiencia con recetas de pastelería (postres fríos), compitió con 52 países, en la que sólo estaba República Dominicana y México, por América Latina.

Para competir, Lebrón conformó un equipo olímpico culinario integrado por las chefs dominicanas Patricia de Marchena y Laura Rizek y la mentoría internacional de los chefs Víctor Sommo, y el ganador de la Copa Mundial Olímpica, el chef George Castañeda.

“Este triunfo no es de Ana Lebrón. Pertenece al país que me vio nacer y me permitió canalizar mi interés por la cocina profesional del más alto nivel.