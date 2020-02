Maduro anuncia ejercicios militares permanentes y por sorpresa

"Anuncio que los ejercicios militares 'Escudo Bolivariano 2020' se van a mantener activos y vamos a sorprender. A partir de hoy no avisaremos el día del ejercicio militar ni la región", dijo el mandatario durante una reunión con jefes militares, en la que ofreció un balance sobre maniobras realizadas el fin de semana.

Maduro, que apareció vestido de militar, explicó que "horas antes" de producirse estos ejercicios los jefes de batallones de la FANB y de la Milicia, componente de civiles integrado en las Fuerzas Armadas, "serán orientados".

Todo ello para recibir "las órdenes de operación para activar toda la fuerza militar, toda la fuerza de Milicia, y toda la fuerza policial".

Se trata, dijo, de "ejercicios que podrán empezar en las madrugadas" y "que serán debidamente informados" a la ciudadanía "cuando así se den".

Por ejemplo, si se ordenasen maniobras sorpresivas a las dos de la mañana el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, "aparecerá diciendo" a los ciudadanos que el despliegue de tropas se debe a un ejercicio de determinadas características.

"Eso será permanente para tener la felicidad de la paz y la seguridad. Teniendo paz y seguridad todo es posible", agregó.

SIN MIEDO AL COMBATE

El gobernante reiteró que el Ejecutivo del presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere agredir militarmente a Venezuela.

"Está pensando en terrorismo, en violencia, en invasiones, en guerra, en eso está pensando Donald Trump", advirtió Maduro para luego aclarar que su Gobierno está preparado para el combate.

"No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial y el futuro de Venezuela (...) no le tenemos miedo al combate militar y vamos a garantizar la paz", sostuvo.