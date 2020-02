Peralta dice suspensión de las elecciones es una “tragedia para la institucionalidad democrática”

Santo Domingo.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Peralta, declaró que venía observando señales que apuntaban a situaciones como la presentada el domingo con la suspensión total de las elecciones municipales en el país.

Negó que el presidente de la Junta Central Electoral se haya comunicado con el presidente de la República, Danilo Medina, como informó en una reunión previa con delegados partidarios y técnicos donde se decidió la misma mañana del domingo la suspensión de las votaciones.

Lamentó que situaciones electorales que se creían superadas vuelvan a constituirse en tragedia para la vida democrática.

“Señales de cómo el odio, el rencor, los ataques virulentos se van adueñando de la comunidad, de los medios, de los políticos y de quienes hacen política”, sostuvo Peralta citado en una nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Dijo que cuando se pensaba que el país había avanzado en materia electoral sucede lo del domingo, distorsionándose las expectativas que se tenían de esas elecciones y las presidenciales y legislativas previstas para el 16 de mayo próximo.

“Donde el pueblo es el que manda y decide. Y lo que decida el pueblo en esas elecciones está por encima de lo que yo quiera o desee cualquiera. Y debemos de respetarlo”, abundó el también ministro administrativo de la presidencia.

Deploró las acciones políticas que pretenden imponerse a la mala, insistiendo en lamentar la suspensión del proceso electoral y calificarla como tragedia.

José Ramón Peralta sugirió que en el más corto plazo la Junta Central Electoral debe reconvocar a elecciones como manda la Constitución y las leyes, y en segundo lugar hacer una profunda investigación “de lo sucedido”.

“¿Por qué no se pudo poner a parte de los controles de calidad que se habló, qué pasó el sábado que esos equipos no estaban cargando las boletas completas?”, preguntó el dirigente y funcionario peledeísta para inquirir porqué en conocimiento de la irregularidad no se suspendieron las elecciones antes de iniciar las votaciones.

Recriminó el hecho de que se le ocultara al país la irregularidad que estaba sucediendo con el sistema del voto automatizado sugiriendo que el comportamiento en la tarde del sábado de los partidos de oposición da a entender que son parte de la trama.

José Ramón Peralta manifestó que los culpables de la adulteración del sistema informático de votación tienen que sufrir las consecuencias por poner de mojiganga al pueblo que acudió confiado a votar.

Comentó que no hubo razones para suspender las elecciones municipales en aquellas localidades donde se aplicaría el sistema de votación tradicional de boletas impresas para marcado manual.

“No solamente aquí podemos estar hablando de los partidos, sino que haya un respeto a la ciudadanía que se levantó, que madrugó y que no tenía problemas con eso”, agregó.

Entrevistado en el matutino el Sol de la Mañana, El integrante del comité político peledeísta negó que existiera comunicación alguna entre el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, y el presidente de la República, Danilo Medina.