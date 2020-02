Así ha sido la reacción internacional a la suspensión de elecciones

Santo Domingo.- La comunidad internacional se ha manifestado por la suspensión de las elecciones del pasado domingo debido a un fallo en el sistema del voto automatizado. En los encuentros que sostuvo ayer con los diversos partidos políticos y sus líderes, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) comentó que en los años que lleva observando comicios no habían presenciado una situación como la ocurrida en el país de suspender unas votaciones por falta de garantía para que la voluntad popular se exprese.

El exsubsecretario de Estado de los Estados Unidos, Roger Noriega, sostuvo que en su experiencia de muchos años en los países de América Latina, sostuvo que las causas que llevaron a suspender las elecciones “solo pudieron ser provocadas por las autoridades más altas de la nación”.

Le recomendamos leer: {VIDEO} Primer viceministro de Venezuela responsabiliza al gobierno dominicano de suspender elecciones

“Con mi experiencia de muchos años en paises latinoamericanos, las causas que llevaron a la suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo sólo pudieron haber sido provocadas por las más altas autoridades de la nación”, escribió en su cuenta de Twitter.

En un video que se ha hecho viral, el presidente de la Asamblea de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al gobierno dominicano de provocar la suspensión de las elecciones supuestamente porque las estabas perdiendo.

El director de Idea Internacional para el Caribe, Daniel Zovatto, dijo que en sus 35 años de experiencia en trabajos electorales en América Latina no había conocido de un “bochorno electoral de esta magnitud y con tendencia tan potencialmente peligrosas ya que en 3 meses debe haber elecciones a la presidencia y al Congreso”.

El periódico de Estados Unidos New York Times se hizo eco de la suspensión de las elecciones a través de un cable de la agencia The Associated Press. Igualmente, el periódico BBC Mundo se eco de la información de la suspensión de los comicios por un fallo técnico en el sistema del voto automatizado.