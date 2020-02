Al diálogo

Concluye la semana pero no la crisis, a siete días del fracaso de las elecciones municipales. Hasta ayer viernes los jóvenes continuaban manifestándose; mañana catorce partidos de oposición marcharán y el bando oficialista, mientras tanto, pospone para el lunes una asamblea anunciada para el domingo. Lo que debiera seguir desde la próxima semana es que “marchemos” hacia el apremiante diálogo político que exige esta grave coyuntura. El ex presidente Leonel Fernández lo planteó y hay que rogar que surja mediador confiable a esos fines. Tenemos que manifestarnos, claro, pero la solución no está en cada parte confinada al ataque de la otra. Eso sería vía segura hacia lo peor: la pérdida de la estabilidad política y económica, el caos. Líderes, el país necesita que se sienten a hablar, urgente.