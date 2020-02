Con 12 años en las redes, Shakatah busca incursionar en los negocios

Quiere instalar salones de belleza en Santo Domingo

Historia de vida.-Sin estar en busca de la fama, cuando apenas era un niño de 8 años, el intrépido instagrammer, conocido como "La Shakatah", incurrió en el mundo de las redes con sociales, con un vídeo ocasional que colgó a Facebook con un teléfono prestado donde trataba de enseñar técnicas de maquillaje.

Rápidamente, el audiovisual se hizo viral, lo que sorprendió al niño y a su madre, quienes empezaron a recibir loas y ofertas económicas por parte de personas que veían en él mucho talento.

"Ahí empecé a conocer personas, me enviaban dinero y mi mamá me compró un teléfono en el que empecé a trabajar con las redes sociales. Eso me sorprendió de tal manera porque al ser un niño no tenía ningún conocimiento de redes sociales", confesó Endy Micky Rodríguez Ramírez, nombre real del Instagrammer.

En una nota de prensa, el joven de 20 años consideró que las redes sociales son "una bendición de Dios" porque gracias a las mismas ha conocido personas de distintas partes del mundo, pero sobre todo, pudo comprar su apartamento.

En su cuenta de Instagram @lashakatah_astoaa99 cuenta con casi un millón de seguidores, mientras que algunos de los videos que cuelga en YouTube sobrepasan los dos millones de reproducciones, con los que popularizó la frase "porque puedo y me lo merezco".

Consciente de que en algún momento las redes pueden pasar de moda, el joven que reside en Bonao, está concluyendo sus estudios secundarios y ha realizado varios cursos de belleza, como maquillaje, uñas, entre otras, con el objetivo de instalar su propio salón de belleza.

"En realidad tengo un poco de miedo y por eso me quiero ir para Santo Domingo porque Bonao no me genera nada. Antes que las redes desaparezcan, quiero hacerme de unos negocios de belleza. Sé que las redes son temporales", apuntó el joven que se describe como "mujer moderna".

Está confiado en que "todo se puede" y que los límites están en las mentes de las personas, pero que sin disciplina y dedicación las cosas se hacen más difíciles.