N’ Klabe: “La evolución de la salsa es necesaria”

La agrupación puertorriqueña N’Klabe, compuesta por Felo Torres, Roberto Karlo Figueroa y Urayoán Lizardi, saben que la clave que los ha llevado a conectar con el público durante 15 años está en la fusión que han hecho con la música urbana, en la temática y el lenguaje que proyectan en sus discos.

“La evolución de la salsa es necesaria y lo hemos hecho, y es lo que a la gente le gusta y nos ha funcionado por muchos años. No es lo mismo como se cantaba la salsa en los años 90 a como se hace ahora”, expresó Roberto Karlo Figueroa, integrante de la banda.

Las declaraciones fueron ofrecidas a elCaribe durante la celebración de las nominaciones de los Premios Heat en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, el pasado martes donde compite en las categorías “Mejor video musical” y “Mejor Artista Tropical”.

Además, la agrupación aprovechó el momento para hablar de su nuevo disco Nuestra Esquina, el cual incluye colaboraciones con Álvaro Díaz, Daniela Darcourt, la Tribu de Abrante, Farina y Jacky Fontáñez.

“Estamos bien contentos. Es un disco muy especial que recoge muchas colaboraciones de artistas urbanos. Uno de los temas está nominado en Premios Heat en “Mejor video”, que es “Probabilidad de amor”, con Daniela Darcourt, destacó Torres.

Además, recalcó que muchas otras colaboraciones vienen en camino que incluyen a cantantes dominicanos.

El 2020 se perfila como un año de muchos retos profesionales para N’Klabe por los múltiples compromisos en su agenda.

Incluso, los vocalistas sonaron con fuerza el tema “Tranquila bebé” con Álvaro Díaz. Hace poco, Felo aclaró que el objetivo del grupo es “seguir llenando al público con música buena y con contenido”. “Hemos realizado muchas colaboraciones (para el disco Nuestra esquina) lo que conlleva bastante trabajo y dedicación. Cada tema es diferente y hay que brindarle atención al artista invitado”, agregó.

En el álbum, además, se destaca “Pa’ lante y pa’ trás”, con la Tribu de Abrante, la locutora radial y modelo Jacky Fontánez y la reguetonera colombiana Farina (“La Nena Fina”).

Los artistas resaltaron que están sumamente agradecidos por el apoyo, no sólo del público, sino también de los artistas que han colaborado. “Cuando estamos en el estudio somos muy perfeccionista con el trabajo. El público no se merece nada menos que eso. Somos tres y tenemos tres funciones diferentes, tres sonidos y timbres que tenemos que grabar a la perfección. Todo lo hacemos en vivo y no tenemos ningún proceso en lo que es la grabación”, aseguró Torres.

Pa’ lante...

Según informó, “Pa’ lante y pa’ trás” ubica al grupo, por decimoquinta ocasión, en el Top 10 de la lista Tropical de Billboard, y por tercera vez en el Top 40 de Latin Pop Airplay de Billboard. “Deseamos mover a la industria a mirar nuevamente a todo el género tropical que sigue llenando teatros, coliseos y estadios”, puntualizó N’Klabe.