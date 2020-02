Subero Isa saluda pacto político-social propuesto por los partidos de oposición

Santo Domingo.-El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, saludó este lunes la propuesta hecha por los 13 partidos de oposición de realizar un gran pacto político-social” que garantice elecciones libres y equitativas, sin la irrupción del gobierno.

“Las políticas deben de ponerse de acuerdo. No se necesita una solución legal ni jurídica, es una solución política”, sostuvo.

Reiteró que un acuerdo como lo planteó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), se buscará garantizar la democracia, tras la crisis que enfrenta el país por suspensión de las elecciones municipales.

Subero Isa lamentó la incursión de los organismos internacionales en el proceso de elecciones y dijo que el país cuenta con los instrumentos para organizar un proceso electoral.

El también expresidente de la JCE, resaltó que la democracia dominicana no era tan firme para soportar cualquier contingencia y “nos equivocamos”.

“Yo he mantenido el criterio pero ese es Jorge Subero Isa, que al primer cuestionamiento que me hubieran hecho, yo abandono la posición. No podemos ir a un torneo con un árbitro que sea cuestionado”. dijo en el programa Enfoque Matinal, transmitido por CDN, canal 37.

Sostuvo que en estos momentos lo más importante debería ser salir de la crisis porque el organismo electoral perdió la credibilidad de la gente.

Subero Isa llamó a los actores políticos y sociales a solucionar a la crisis provocada por la suspensión de los comicios municipales.

Abogó también por la justicia abierta, donde los jueces expliquen todos los paramentos para un fallo judicial.

Manifestaciones frente a la Junta

Afirmó que el movimiento de los jóvenes apostados en la Plaza de la Bandera frente a la sede de la Junta Central Electoral (JCE) es una evaluación a la clase política dominicana y alegó que éstas no han superado la prueba.

Los jóvenes que se encuentra en la Plaza de Bandera rechazan la presencia de los políticos. ‘No nos contaminen’ dicen. Eso significa que es un castigo a las principales fuerzas políticas de la nación”, manifestó.