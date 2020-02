Gonzalo pide a la población no dejarse confundir por la oposición y llama a ejercer el voto

San José de Ocoa.– El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, hizo un llamado este martes a la población para que contribuya con el fortalecimiento de la democracia, y acuda a votar con determinación el 15 de marzo, y a la vez, pidió a todos los dominicanos que no se dejen confundir por la oposición que apuesta al caos y no quiere elecciones para que no le cuenten los votos.