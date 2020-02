Arrestan a una mujer por encerrar a su novio en una maleta y dejar que se muriera

Otros detalles

No obstante, los policías pudieron recuperar dos videos del teléfono de Boone que revelaron otros detalles sobre el crimen. Según los oficiales, en uno de los clips se puede escuchar a Torres gritar repetidamente el nombre de su pareja.

En respuesta, se escucha como la mujer ríe y contesta: "¡Por todo lo que me has hecho, ¡Estúpido!". Entonces, el hombre continuó suplicando a su novia que no podía respirar, a lo que Boone le respondió: "Eso es lo que siento cuando me engañas".

En otra grabación, realizada horas después, aún se puede escuchar al hombre llamar a Boone. Mientras tanto, según el informe, la maleta ya se encontraba en una posición diferente.

Para determinar la causa exacta de la muerte de Torres, su cuerpo será sometido a una autopsia. Asimismo, los agentes informaron que la víctima tenía una pequeña laceración en el labio y lo que parecía ser un hematoma alrededor del ojo.