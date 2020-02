Presidente OMS: "Incremento de infectados por covid-19 es preocupante"

El riesgo de propagación y el impacto del coronavirus ahora son muy altos "en todo el mundo", según ha declarado el presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa que ha ofrecido este 28 de febrero en Ginebra (Suiza).

El responsable de ese organismo espera que un equipo de especialistas llegará a la zona del este de Irán afectada por el covid-19 el 1 o 2 de marzo.

"Debemos hacer contención agresiva en cada país, así podemos detener", ha enfatizado el jefe de la OMS, para quien sería "un gran error" abandonar la estrategia de contención para mitigar la difusión de este coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud, por el momento, no ha calificado esta epidemia de pandemia, ya que no se trata de una "propagación incontenible global de este coronavirus" y no hay muertes a gran escala. No obstante, su presidente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó anteriormente que "estamos en un punto decisivo" en la epidemia de coronavirus y "ningún país" debería asumir que no tendrá casos, porque sería "un error fatal".

Para la mañana del 27 de febrero, la OMS ya indicó que además de China —donde se reportaron 78.630 casos, incluidos 2.747 letales— hay 3.474 casos en 44 países y 54 muertes.