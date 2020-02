Con su discurso de rendición de cuentas del pasado 27de febrero, Danilo Medina demostró nuevamente que ha sido uno de los mejores presidentes de todos los tiempos y que sus dos gestiones de gobierno han sido de las mejores de los últimos 60 años.

Danilo demostró que es un gran estadista, que es un gran gerente y que ha transformado de manera muy significativa la nación dominicana.

Danilo se creció ante la historia y le mostro a la nación dominicana y al mundo lo que es un presidente que cumple con lo prometido, que está lleno de dignidad y que es un gran ejemplo para todas las generaciones de dominicanos.

Las cifras que mostró del llamado “Milagro Económico Dominicano” son irrebatibles y nos llenan a todos de orgullo. Danilo demostró que La economía creció 5.1% al cierre de 2019, el crecimiento más alto de América Latina y el Caribe. Un hecho sin precedentes si tenemos en cuenta que el resto de América Latina y el Caribe creció en promedio 0.1%. Es decir, que la República Dominicana no solo fue el país de América Latina que más creció, sino que crecimos 50 veces más que el promedio de la región.

Escucharon bien: Crecimos 50 veces más que toda América Latina en el 2019. Y a eso se suma que en los últimos 7 años, la República Dominicana ha crecido en promedio 6.0% anual.

Y como un hecho sin precedentes está el hecho de las reservas internacionales están en los niveles más altos de la historia del Banco Central: 8,781 millones de dólares al cierre de 2019; lo que representa alrededor de 10% del PIB, valor considerado como óptimo por el FMI.

Y en términos de creación de empleos, Danilo demostró que en su gestión se han creado 889,986 empleos netos, para un ritmo promedio de creación de empleos anuales de 127,141 empleos por año, superando con creces la meta de 100,000 empleos de nuestro programa de gobierno. Y ese ritmo todo parece indicar, que este año se lanzará el empleo número un millón. Un hecho de trascendencia histórica.

Y en cuanto a la reducción de la pobreza, Danilo demostró que durante sus dos gestiones se ha producido una reducción sin precedentes de la pobreza monetaria, que pasó de 39.7 % en 2012 a 20.6% en 2019. Eso quiere decir que 1 millón 800 mil dominicanos lograron superar el umbral de la pobreza en siete años y medio. Y no sólo eso, sino que además el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema descendió de 9.9% a 2.4% durante el mismo período de gobierno, lo que significa que 700 mil dominicanos salieron de la pobreza extrema.

Fueron muchos los logros mostrados por Danilo Medina. Y fue muy grande la satisfacción por el deber cumplido. Danilo es un presidente que enorgullece, que hace resaltar la dominicanidad, que nos hace sentir cada vez más confiados en el presente y en el futuro.

Y con honda satisfacción y orgullo, les dejó sus hermosas palabras de cierre de ese discurso que hará historia y que convierten a Danilo en un líder fuera de serie: “Nuestro país tiene un gran futuro por delante. No dejen que nadie les convenza de lo contrario. No le pongan freno a sus sueños ni a sus buenos deseos. No es momento de parar. Nunca lo será.

Este es el momento de impulsar su vuelo y comprobar hasta dónde somos capaces de llegar.

Nos queda mucho por hacer, mucho por construir, mucho por crear, mucho por conquistar y también mucho por aprender y por ofrecer al mundo.

No les quepa duda. Yo seguiré acompañando el camino de nuestro pueblo y sirviéndoles donde quiera que me necesiten.

¡No nos detengamos, y con la ayuda de Dios, ¡libremos las batallas que se nos presenten!”.