Iván García urge Banco Central inyecte U$200 millones para frenar tendencia alcista

Santo Domingo,- El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes advirtió que si el Banco Central no interviene cuando antes el mercado de divisa, la tasa del dólar podría alcanzar el 55 por uno de los próximos 15 días.

El ingeniero Iván de Jesús García pidió al gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu que disponga cuanto antes una inyección de 200 millones de dólares para detener la tendencia alcista de la moneda norteamericana.

El dirigente comercial dijo que no solamente el alza del tipo de cambio es lo que está afectando el mercado del dólar en la República Dominicana, si no la no disponibilidad de la divisa cuando se acude a los bancos comerciales a comprar una determinada cantidad.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, De Jesús García advirtió que de persistir la tendencia alcista del tipo de cambio, esa situación va a repercutir en incrementos de los precios de los bienes y servicios que consume la población.

Recordó que la inflación tiene dos componentes que son la escasez de los productos y el alza del tipo de cambio.

“Ya el dólar lo más barato que se consigue, estamos hablando de diez, 20 mil, 50 mil, 200 mil dólares es, a 54 por uno, es decir el miércoles las operaciones se cerraron a 54 por uno, estamos hablando de cantidades de más de diez mil dólares“, detalló el empresario comercial.

Reiteró que los bancos lo que están vendiendo son mil y dos mil dólares, y en tal virtud el comercio importador para poderle hacer frente a los pagos de los suplidores internacionales tienen que estar comprando dólares en las calles y abriendo cuentas de ahorro en dólar para poder ir acumulando la divisa para saldar sus compromisos con el exterior.

“Y nos ponen, es reiterado esto, en una fila en los bancos para poder vendernos los dólares que nosotros necesitamos para pagar las importaciones“, recalcó Iván García.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que en ese sector hay una gran preocupación porque entienden que si no se inyectan 200 millones de dólares la próxima semana es posible que la tasa de cambio se siga moviendo hacia arriba y pueda llegar al 55 por uno.

“Entonces, es preocupante porque aquí todo tenemos que recordar cuando en el 2003 y el 2004 el dólar se puso a 55 por uno hubo una histeria colectiva en la república dominicana, pero ya estamos llegando a esos mismos niveles de la tasa de cambio“, recordó.

Remachó que el Banco Central debe de intervenir nuevamente el mercado de divisa porque su función es el control de la inflación, y ese fenómeno se controla en la República Dominicana cuando el dólar está controlado.

“Entonces nosotros tememos que esto pueda llegar a 55 por uno en menos de 15 días antes de las elecciones, porque el mismo clima hace que las personas comiencen a comprar dólares entendiendo que aquí puede suceder un problema y eso afecta automáticamente la prima del dólar“, remachó.

Dijo que conforme a los mismos datos del Banco Central se ha dado un fenómeno que las personas están dolarizando, en el mismo banco, los pesos que tenían depositados en el 2019.

En otro orden, y como consecuencia de la crisis que provocó el colapso de las votaciones del pasado 16 de febrero, los comerciantes están teniendo dificultades para cobrar las facturas que le han despachado a los clientes, mientras están recibiendo presiones de sus suplidores para que le paguen las deudas antes de tiempo.

Otro problema que está afectando el comercio del país, sobre todo con China, es el brote del coronavirus que afecta, principalmente, a esa nación asiática, y que ha reducido considerablemente los fletes de cargas desde y hacia ese país en sus transacciones con la República Dominicana.