José Tomás Pérez agradece al Senador Marco Rubio su interés en la democracia RD

El Embajador dominicano en Washignton, José Tomás Pérez, agradeció al Senador Norteamericano, Marco Rubio por su interes de que los líderes domincanos preserven la democracia del país.

Tomás Pérez explicó en una carta el firme compromiso que tiene el presidente Danilo Medina "de proteger la institucionalidad democrática y garantizar el respeto a la constitucionalidad.

El diplomático dominicano respondió mediante una carta al senador estadounidense, donde además agradeció por su interés en temas políticos y electorales de la República Dominicana.

A continuación la carta íntegra del diplomático dominicano:

Honorable Marco Rubio

Senador de los Estados Unidos por el Estado de la Florida

Washington, D. C.

Honorable Senador Rubio:

Me dirijo a usted de la manera más atenta en ocasión de referirme a su comunicado de fecha 27 de febrero de 2020, sobre la suspensión de las elecciones municipales en la República Dominicana. En tal sentido, me permito agradecer su interés sobre el particular y sus deseos de que nuestros líderes preserven la democracia en el país.

Como es de su conocimiento, la República Dominicana cuenta con una democracia sólida por más de cincuenta años, y que ha venido fortaleciéndose en las últimas décadas. Ante la suspensión de las elecciones municipales, el pasado 16 de febrero, el Presidente de la República, Danilo Medina, expresó que su gobierno tiene “el firme compromiso de proteger la institucionalidad democrática y garantizar el respeto a nuestro orden constitucional”.

Es por esto, que el pasado 21 de febrero, el gobierno anunció como el curso de acción más idóneo la realización por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de una auditoría que permita conocer las razones por las que falló el sistema de votación automatizado que conllevó a la suspensión de las elecciones municipales.

Tanto el Gobierno como la Junta Central Electoral, órgano rector en materia electoral, solicitaron a la Secretaria General de la OEA la auditoría del referido sistema de votación. Para estos fines, se llevó a cabo en el día de ayer la firma de los acuerdos correspondientes con las autoridades competentes para iniciar el proceso de auditoría por parte de la OEA.

Confiamos en que el trabajo de investigación que realice la Organización de los Estados Americanos permita aclarar y dar a conocer los motivos por los cuales se produjo un fallo en los equipos técnicos del voto automatizado. De manera que la sociedad dominicana conozca la verdad, de parte de una institución de tanto prestigio y credibilidad como la OEA, y recobre la confianza en las autoridades electorales y en los procesos de votación que se llevarán a cabo el 16 de marzo y el 16 de mayo de 2020, respectivamente.

Honorable Senador Rubio al agradecer su interés por los temas políticos y electorales en la República Dominicana, hago provecho de la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta consideración y estima.